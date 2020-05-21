В центре Житомира разрушается жилой дом из-за строительных работ по соседству. ВИДЕО

Жители дома, который расположен по адресу улица Киевская, 50 в Житомире бьют тревогу и просят у местных властей помощи.
Два года назад рядом с их домом началось строительство офисного центра. Люди говорят после начала работ в их домах на стенах и потолках появились трещины, передает СК1.
Строительство остановили, однако дом, жалуются жители, разрушается дальше. На первом этаже дома работает магазин и в нем недавно «просел» пол.
Председатель ОССБ, к которому принадлежит дом говорит, что неоднократно обращались в городской совет, но воз и ныне там. Встреча с представителями власти все же состоялась. Заместитель городского головы заверил: будут искать пути решения проблемы.
«Звонили той фирме с которой непосредственно был заключен договор на укрепление фундамента. Они сейчас решают вопрос перевезти технадзор или из Санкт-Петербурга, или из Англии. Любое выделение средств - это бюджет города, это депутатская сессия. Если не будет решен вопрос с первым вариантом, тогда будем инициировать выделение средства из городского бюджета», - сказал заместитель Житомирского городского головы Сергей Кондратюк.
называется великие цитаты жж-шников
При будівництві враховувалося навантаження на грунт з боку знесеної будівлі.
Зараз фактор навантаження відсутній.
2 будинки поруч тисли на грунт а грунт в свою чергу ніс спротив їхньому тиску. система врівноважена - все ок.
Тобто система знову компенсувала відсутність навантаження - і сила компенсації пошкодила пятиповерхівку
цікаво мер повернув забудовнику кошти ?
Влада у черговий раз вляпалася у багно, а тепер за рахунок бюджетних коштів хоче з того багна вилізти.
можно подумать Сухомлин на деньги попал, и думает где взять кредит, чтоб рассчитацца со спиввласныкамы
прошу прокоментувати ? ми що дійсно вибрали не тих? я за тебе голосував!
як продавать землю то швидко!
А як нести відповідальність то в кущі ?
а як спасати житомиррян то за гроші платників податків)))))
МЧС допоможіть ....бо мер в кущах...
де суди ? чому за кошти забудовника не відреставрували пошкодження?