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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 21 » 10:01:16

В центре Житомира разрушается жилой дом из-за строительных работ по соседству. ВИДЕО

Сегодня, 10:22:16 5277 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира разрушается жилой дом из-за строительных работ по соседству. ВИДЕО

 Жители дома, который расположен по адресу улица Киевская, 50 в Житомире бьют тревогу и просят у местных властей помощи.

Два года назад рядом с их домом началось строительство офисного центра. Люди говорят после начала работ в их домах на стенах и потолках появились трещины, передает СК1.

Строительство остановили, однако дом, жалуются жители, разрушается дальше. На первом этаже дома работает магазин и в нем недавно «просел» пол.
 

Председатель ОССБ, к которому принадлежит дом говорит, что неоднократно обращались в городской совет, но воз и ныне там. Встреча с представителями власти все же состоялась. Заместитель городского головы заверил: будут искать пути решения проблемы.
 

«Звонили той фирме с которой непосредственно был заключен договор на укрепление фундамента. Они сейчас решают вопрос перевезти технадзор или из Санкт-Петербурга, или из Англии. Любое выделение средств - это бюджет города, это депутатская сессия. Если не будет решен вопрос с первым вариантом, тогда будем инициировать выделение средства из городского бюджета», - сказал заместитель Житомирского городского головы Сергей Кондратюк.


Напомним в декабре 2019 года городской совет поставил условия перед застройщиком: строительство семиэтажного торгово-офисного центра начнется только после укрепления фундамента соседнего дома
Тэги: Житомир, трещины, дом, строительство
Комментариев: 9
RaID
1 Сергій (RaID)   • 11:48:22, Сегодня [Материал]
0

Боюсь цей будинок був побудований з порушенням технології у далекі часи, або якісь грунтові води підмили його фундамент, а нове будівництво лише оголило проблему.
starix
5 max starkov (starix)   • 14:10:23, Сегодня [Материал]
+1

у человека был рак, а то что его сбили на дороге ЛИШЬ ускорило его смерть.
называется великие цитаты жж-шников
master_zr
8 master (master_zr)   • 14:50:53, Сегодня [Материал]
+2

він не був побудований з порушенням технології!
При будівництві враховувалося навантаження на грунт з боку знесеної будівлі.
Зараз фактор навантаження відсутній.
2 будинки поруч тисли на грунт а грунт в свою чергу ніс спротив їхньому тиску. система врівноважена - все ок.
Тобто система знову компенсувала відсутність навантаження - і сила компенсації пошкодила пятиповерхівку
цікаво мер повернув забудовнику кошти ?
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:32:54, Сегодня [Материал]
0

у меня такая же проблема, в центре старый дом 60 годов, только никто рядом ничего не стоит... думаю продавать... снесни надо старый дом и построить новый
Живу_на_Восточной
3 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 12:41:25, Сегодня [Материал]
+1

Який до біса технагляд з Санкт-Петербургу? Що то взагалі за фірма така?

Влада у черговий раз вляпалася у багно, а тепер за рахунок бюджетних коштів хоче з того багна вилізти.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 12:47:59, Сегодня [Материал]
0

ага, "влада" вляпалась.....
можно подумать Сухомлин на деньги попал, и думает где взять кредит, чтоб рассчитацца со спиввласныкамы
Живу_на_Восточной
9 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 16:28:01, Сегодня [Материал]
0

чудово знаю, шо сухомлину начхати на те що на центральній вулиці через його рішення будинок руйнйється, він краще поїде подивиться як фірма бориславки набережну будує
master_zr
6 master (master_zr)   • 14:44:27, Сегодня [Материал]
0

Сухомлин ????
прошу прокоментувати ? ми що дійсно вибрали не тих? я за тебе голосував!
як продавать землю то швидко!
А як нести відповідальність то в кущі ?
master_zr
7 master (master_zr)   • 14:46:43, Сегодня [Материал]
+1

дуже цікаво . Мер продав земельну ділянку - заробив.

а як спасати житомиррян то за гроші платників податків)))))
МЧС допоможіть ....бо мер в кущах...
де суди ? чому за кошти забудовника не відреставрували пошкодження?
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