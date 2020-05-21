В центре Житомира разрушается жилой дом из-за строительных работ по соседству. ВИДЕО

«Звонили той фирме с которой непосредственно был заключен договор на укрепление фундамента. Они сейчас решают вопрос перевезти технадзор или из Санкт-Петербурга, или из Англии. Любое выделение средств - это бюджет города, это депутатская сессия. Если не будет решен вопрос с первым вариантом, тогда будем инициировать выделение средства из городского бюджета», - сказал заместитель Житомирского городского головы Сергей Кондратюк.