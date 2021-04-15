Доступное жилье для педагогов и медиков Житомира построит компания Розенблатов

Исполнительный комитет Житомирского горсовета определил подрядчика, который займется строительством доступного жилья в городе. Дом с жильем для педагогов и медиков в переулке Красном, 41-а построит «Фаворит ОПТ».
«Этим решением также утвержден проект договора об организации строительства доли доступного жилья в многоэтажном жилом доме в переулке Красном, 41-а в Житомире для её дальнейшей передачи в собственность образовательным и медицинским работникам житомирской громады»
, - информирует городской совет
.
Многоэтажный дом должны построить в течение 3 лет.
«Состоялся конкурс на определение заказчика строительства - социальное жилье для педагогов и медицинских работников, победителем конкурса признано ДП «Фаворит ОПТ». Согласно конкурса они должны предоставить жилье стоимостью 5815 грн за кв. м., площадью 3505 кв. м», - говорит Вячеслав Глазунов, начальник управления капитального строительства городского совета.
Конкурс по определению застройщика для строительства в переулке Красном, 41-а состоялся 31 марта. Заявка на участие в конкурсе поступила только от ДП «Фаворит ОПТ». Напомним, владельцами компании
являются депутат Житомирского городского совета Елена Розенблат и жена ее брата, экс-нардепа Борислава Розенблата - Жанна Розенблат.