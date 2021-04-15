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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 15 » 13:29:49

Доступное жилье для педагогов и медиков Житомира построит компания Розенблатов

Вчера, 13:51:23 2368 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Доступное жилье для педагогов и медиков Житомира построит компания Розенблатов

 Исполнительный комитет Житомирского горсовета определил подрядчика, который займется строительством доступного жилья в городе. Дом с жильем для педагогов и медиков в переулке Красном, 41-а построит «Фаворит ОПТ».

«Этим решением также утвержден проект договора об организации строительства доли доступного жилья в многоэтажном жилом доме в переулке Красном, 41-а в Житомире для её дальнейшей передачи в собственность образовательным и медицинским работникам житомирской громады», - информирует городской совет.

Многоэтажный дом должны построить в течение 3 лет.
 

«Состоялся конкурс на определение заказчика строительства - социальное жилье для педагогов и медицинских работников, победителем конкурса признано ДП «Фаворит ОПТ». Согласно конкурса они должны предоставить жилье стоимостью 5815 грн за кв. м., площадью 3505 кв. м», - говорит Вячеслав Глазунов, начальник управления капитального строительства городского совета.


Конкурс по определению застройщика для строительства в переулке Красном, 41-а состоялся 31 марта. Заявка на участие в конкурсе поступила только от ДП «Фаворит ОПТ». Напомним, владельцами компании являются депутат Житомирского городского совета Елена Розенблат и жена ее брата, экс-нардепа Борислава Розенблата - Жанна Розенблат.
Фотографии:
Доступное жилье для педагогов и медиков Житомира построит компания Розенблатов
Тэги: строительство, Житомир, исполком, дом, жилье
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Комментариев: 2
merks
1 Александра (merks)   • 16:19:58, Вчера [Материал]

Якщо будують розебляти, то буде і недоступне за ціною і паршиве. Як набережна. Ще року не пройшло, а всюди їржа та зруйнована плитка.
nvvetal
2 Ololo (nvvetal)   • 18:00:48, Вчера [Материал]

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