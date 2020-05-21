Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 21.05.2020    18:22:55
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 21 » 15:29:39

COVID-19 не исчез: житомирян призывают вести детей в садики только в крайнем случае

Сегодня, 15:54:03 346 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
COVID-19 не исчез: житомирян призывают вести детей в садики только в крайнем случае

 С 25 мая в Украине будет разрешено открывать детские сады. Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Мы привязали открытие детских садов и запуск общественного транспорта для того, чтобы можно было работать и было где оставлять детей. Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях. Они опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения. Мы стремимся собрать все дельные рекомендации от родителей, владельцев детских садов и МОН. Здоровье родителей и детей - в приоритете», - отметил Виктор Ляшко.

В Департаменте образования Житомирского городского совета уже идет подготовка к открытию детских учебных заведений. Пока ждут согласованных рекомендаций от правительства, занимаются закупкой термометров, дезинфицирующих средств и тому подобное.

Карантинные мероприятия ослабили, но угроза коронавируса никуда не исчезла. Поэтому заместитель городского головы Мария Мисюрова советует родителям вести детей в садики только при критической необходимости.
 

«Подчеркиваю, что в детские сады будут принимать только здоровых детей. Их предварительно будет осматривать медработник учреждения. Никаких дополнительных справок предоставлять не нужно», - сообщила Мария Мисюрова.


Чтобы определить ориентировочное количество детей, которые будут посещать житомирские детсады после их открытия, в мэрии разработали специальную форму. Заполнить ее можно по ссылке.
Тэги: Карантин, Житомир, садики, дети
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus