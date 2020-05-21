Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Житомир. COVID-19 не исчез: житомирян призывают вести детей в садики только в крайнем случае - 21 Мая 2020