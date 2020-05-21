COVID-19 не исчез: житомирян призывают вести детей в садики только в крайнем случае

С 25 мая в Украине будет разрешено открывать детские сады. Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Мы привязали открытие детских садов и запуск общественного транспорта для того, чтобы можно было работать и было где оставлять детей. Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях. Они опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения. Мы стремимся собрать все дельные рекомендации от родителей, владельцев детских садов и МОН. Здоровье родителей и детей - в приоритете»
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В Департаменте образования Житомирского городского совета уже идет подготовка к открытию детских учебных заведений. Пока ждут согласованных рекомендаций от правительства, занимаются закупкой термометров, дезинфицирующих средств и тому подобное.
Карантинные мероприятия ослабили, но угроза коронавируса никуда не исчезла. Поэтому заместитель городского головы Мария Мисюрова советует родителям вести детей в садики только при критической необходимости.
«Подчеркиваю, что в детские сады будут принимать только здоровых детей. Их предварительно будет осматривать медработник учреждения. Никаких дополнительных справок предоставлять не нужно», - сообщила Мария Мисюрова.
Чтобы определить ориентировочное количество детей, которые будут посещать житомирские детсады после их открытия, в мэрии разработали специальную форму. Заполнить ее можно по ссылке
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