В Житомире готовятся открыть садики, но попасть в них смогут не все дети

В Житомире готовятся к открытию детских садов. Сделать это планируют со следующего месяца. Впрочем, в детсады смогут пойти только те дети, родители которых работают.
Об этом в комментарии ТСН
рассказал городской голова Житомира.
"Я думаю, что это будет онлайн-форма, на которую родители смогут зайти, зарегистрироваться и показать предприятие, на котором они работают. Затем распечатывают справку, которая позволит отправить детей в садики. Такую форму мы сейчас прорабатываем", - говорит Сергей Сухомлин.
Предварительно в мэрии решили, что персонал учреждений должен пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. В свою очередь, директора детсадов должны продумать систему, по которой родители будут заводить и забирать детей, чтобы группы не пересекались.
Опыт работы детсадов во время карантина в Житомире есть. Сейчас в городе работает группа для детей, родители которых работают в больницах и полиции. За время карантина ни один ребенок, который посещал детский сад, не инфицировался. Именно поэтому таких групп хотят открыть больше.