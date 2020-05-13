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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 13 » 09:46:46

В Житомире готовятся открыть садики, но попасть в них смогут не все дети

Вчера, 10:07:46 2034 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире готовятся открыть садики, но попасть в них смогут не все дети

 В Житомире готовятся к открытию детских садов. Сделать это планируют со следующего месяца. Впрочем, в детсады смогут пойти только те дети, родители которых работают.

Об этом в комментарии ТСН рассказал городской голова Житомира.
 

"Я думаю, что это будет онлайн-форма, на которую родители смогут зайти, зарегистрироваться и показать предприятие, на котором они работают. Затем распечатывают справку, которая позволит отправить детей в садики. Такую форму мы сейчас прорабатываем", - говорит Сергей Сухомлин.


Предварительно в мэрии решили, что персонал учреждений должен пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. В свою очередь, директора детсадов должны продумать систему, по которой родители будут заводить и забирать детей, чтобы группы не пересекались.

Опыт работы детсадов во время карантина в Житомире есть. Сейчас в городе работает группа для детей, родители которых работают в больницах и полиции. За время карантина ни один ребенок, который посещал детский сад, не инфицировался. Именно поэтому таких групп хотят открыть больше.
Тэги: Карантин, дети, детсады, Житомир
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:54:35, Вчера [Материал]
0

Получается, что некоторые детские садики работали? Ну и дела.
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