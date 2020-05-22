Стала известна дата открытия детских садов в Житомире

В Житомире со среды, 27 мая, откроются учреждения дошкольного образования. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании исполнительного комитета.
В мэрии отмечают, что в учреждениях дошкольного образования будет организована безопасная образовательная среда с соблюдением санитарных и противоэпидемических норм.
Для этого детские сады будут обеспечены всем необходимым: бумажными полотенцами, термометрами, дезинфекторами, ковриками для дезинфекции обуви и др.
Прием в детсады будет осуществляться с обязательным проведением термометрии и визуального осмотра детей, а также с предъявлением справки от врача в случае, если ребенок переболел коронавирусной инфекцией или иным инфекционным заболеванием.
Работники пищеблоков и медицинские работники учреждений дошкольного образования пройдут экспресс-тестирование на COVID-19.
«Согласно опросу житомирян, группы не будут перегружены. Однако мы должны понимать: если будут случаи заболевания, будут приниматься меры по ограничению или закрытию дошкольных учреждений. Мы не можем рисковать здоровьем детей», - отметил городской голова Сергей Сухомлин.
Напомним, детские сады были закрыты в Житомире 12 марта
. Ранее заместитель городского головы советовала родителям вести детей в садики только при критической необходимости
.