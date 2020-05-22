Стала известна дата открытия детских садов в Житомире

«Согласно опросу житомирян, группы не будут перегружены. Однако мы должны понимать: если будут случаи заболевания, будут приниматься меры по ограничению или закрытию дошкольных учреждений. Мы не можем рисковать здоровьем детей», - отметил городской голова Сергей Сухомлин.