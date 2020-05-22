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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 22 » 15:54:56

Стала известна дата открытия детских садов в Житомире

Сегодня, 16:17:56 457 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стала известна дата открытия детских садов в Житомире

 В Житомире со среды, 27 мая, откроются учреждения дошкольного образования. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании исполнительного комитета.

В мэрии отмечают, что в учреждениях дошкольного образования будет организована безопасная образовательная среда с соблюдением санитарных и противоэпидемических норм.

Для этого детские сады будут обеспечены всем необходимым: бумажными полотенцами, термометрами, дезинфекторами, ковриками для дезинфекции обуви и др.

Прием в детсады будет осуществляться с обязательным проведением термометрии и визуального осмотра детей, а также с предъявлением справки от врача в случае, если ребенок переболел коронавирусной инфекцией или иным инфекционным заболеванием.

Работники пищеблоков и медицинские работники учреждений дошкольного образования пройдут экспресс-тестирование на COVID-19.
 

«Согласно опросу житомирян, группы не будут перегружены. Однако мы должны понимать: если будут случаи заболевания, будут приниматься меры по ограничению или закрытию дошкольных учреждений. Мы не можем рисковать здоровьем детей», - отметил городской голова Сергей Сухомлин.


Напомним, детские сады были закрыты в Житомире 12 марта. Ранее заместитель городского головы советовала родителям вести детей в садики только при критической необходимости.
Тэги: Житомир, дети, садики, Карантин
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