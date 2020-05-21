Чемпионат завершен досрочно: ФК «Полесье» претендует на выход в Первую лигу

Клубы Второй лиги, третьего по силе дивизиона украинского футбола, проголосовали за досрочное завершение своего чемпионата из-за пандемии коронавируса, сообщают СМИ
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За такое решение выступили представители 14 команд, 1 клуб воздержался, против были 5 команд. Главная причина – невозможность соблюдения медицинского протокола из-за проблем с финансированием.
Кто из Второй лиги по итогам завершенного в ней сезона поднимется в высший дивизион, определится после того, как прояснится ситуация с доигрыванием Первой лиги.
Не исключено, что там, в свою очередь, будет проведен мини-турнир с участием шестерки лидеров для определения команд, которые выйдут в Премьер-лигу.
Исходя из нынешнего турнирного положения, из Второй лиги на выход в Первую лигу претендуют житомирское "Полесье", "Нива", ВПК "Агро" и "Кристалл".
Напомним, ранее руководство "Полесья" заявляло, что житомирский футбольный клуб не видит смысла продолжать сезон 2019/20
, приостановленный из-за карантина.