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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 22 » 17:11:43

На месте стрельбы на Житомирщине нашли 5 единиц зарегистрированного оружия – полиция

Сегодня, 17:23:43 1794 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На месте стрельбы на Житомирщине нашли 5 единиц зарегистрированного оружия – полиция

 В Житомирской области на месте стрельбы, в которой погибли семь человек, обнаружили 5 единиц оружия. Всё оно было зарегистрировано. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.
 

«Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам события. Среди изъятого оружия - охотничье ружье, из которого стрелял арендатор пруда», - говорится в сообщении.


Сейчас на месте происшествия правоохранители проводят ряд следственных действий, в частности осмотр места происшествия, устанавливают мотив убийства.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, опрошены очевидцы происшествия, проводятся другие следственные мероприятия. Продолжается дальнейшее выяснение всех обстоятельств», - добавляют в полиции.



Как сообщалось, в Житомирской области мужчина расстрелял из ружья семерых человек. Жертвами стали добровольцы АТО. Известно, что мужчина, который из охотничьего ружья расстрелял семь человек, и арендатор пруда, у которого начальник райотдела полиции требовал ежемесячные взятки - это один и то же человек.
Тэги: Житомирщина, полиция, стрельба, Оружие
Комментариев: 7
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:39:46, Сегодня [Материал]
+2

Земля пошла в оборот и начались боевые сводки.
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 17:42:41, Сегодня [Материал]
+9

А что, активистами нац. гвардейцам уже можно регистрировать калаши и ездить с ними на рыбалку? ...а РПГ тоже можно или еще нет?
Пытаются прикрыть беспредельщиков всеми силами, ну да... ЗЕМЛЯ ИМ ПУХОМ!!!
Хотя не удивлюсь, если их посмертнок герою Украины представят. А что, вручили же убитому Стерненком мужику подозрение посмертно. В нашей стране все возможно...
фюрер
4 фюрер (фюрер)   • 18:19:51, Сегодня [Материал]
0

Карабин форт 201 акмс
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 20:48:33, Сегодня [Материал]
0

У Форт 201 магазин на 10 патронов. На фото явно видно полноразмерный на 30. И на вид его отличить от АК сложно, тем более, что фактически это он и есть, разве что без автоматического огня.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 20:21:11, Сегодня [Материал]
+2

можно хоть с Градом, если он наградной......
вон яценюк, который Кроль, может спокойно с подарочным пулемётом на такую рыбалку приехать
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:08:50, Сегодня [Материал]
0

Если городские депутаты мало мальски обросли силовыми группами. то село пока оказалось не готово к переменам. И вообще общество почему-то ошибочно декларируют возврат к 90-тым., а на самом деле у нас дикий запад США 18 века. Прав тот у кого больше стволов. У них тоже страна начала разваливатся на части
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 20:51:07, Сегодня [Материал]
+2

Я так понял, что незарегистрированных стволов полиция не нашла? Ну, этого следовало ожидать....
А гранатомет на стене тоже зарегистрированный или муляж? Или полиция его определит как тубус для чертежей?
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