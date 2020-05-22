На месте стрельбы на Житомирщине нашли 5 единиц зарегистрированного оружия – полиция

В Житомирской области на месте стрельбы, в которой погибли семь человек, обнаружили 5 единиц оружия. Всё оно было зарегистрировано. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.
«Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам события. Среди изъятого оружия - охотничье ружье, из которого стрелял арендатор пруда», - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия правоохранители проводят ряд следственных действий, в частности осмотр места происшествия, устанавливают мотив убийства.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, опрошены очевидцы происшествия, проводятся другие следственные мероприятия. Продолжается дальнейшее выяснение всех обстоятельств»
, - добавляют в полиции.
Как сообщалось, в Житомирской области мужчина расстрелял из ружья семерых человек. Жертвами стали добровольцы АТО
. Известно, что мужчина, который из охотничьего ружья расстрелял семь человек
, и арендатор пруда, у которого начальник райотдела полиции требовал ежемесячные взятки
- это один и то же человек.
Пытаются прикрыть беспредельщиков всеми силами, ну да... ЗЕМЛЯ ИМ ПУХОМ!!!
Хотя не удивлюсь, если их посмертнок герою Украины представят. А что, вручили же убитому Стерненком мужику подозрение посмертно. В нашей стране все возможно...
вон яценюк, который Кроль, может спокойно с подарочным пулемётом на такую рыбалку приехать
А гранатомет на стене тоже зарегистрированный или муляж? Или полиция его определит как тубус для чертежей?