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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 5 » 13:37:53

Медвежий приют переезжает из Житомирской области: для косолапых построят новый дом

Сегодня, 13:56:53 1171 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Медвежий приют переезжает из Житомирской области: для косолапых построят новый дом

 Реабилитационный центр для медведей "Белая Скала", что в селе Березовка под Житомиром, вынужден съехать с арендованной локации и строить новый дом косолапых. Об этом информирует гуманистическое движение UAnimals.

Сейчас в приюте живет спасенный из гостиничного зверинца медведь Михасик, спасенные из цирка Люба, Сын и Чада. Скоро сюда может попасть и спасенная из садистского Покровского зверинца медведица.

Для сохранения убежища и возможности спасти больше медведей и других животных центр планирует переехать под Киев. Чтобы организовать новое пристанище, нужно 70 000 гривен. Более половины суммы - 39 183 грн - уже собрали, но нужна еще помощь неравнодушных.

Приобщиться к доброму делу можно по ссылке. Собранные средства будут направлены на создание озер, берлог и сведения ограждений.

Как живут в приюте косолапые можно увидеть в фоторепортаже от "Журнала Житомира".
Тэги: Житомир, медведи, приют
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:00:11, Сегодня [Материал]
+1

Что вам нужно, чтобы остатся в Житомире? Чем помочь?
Marine
2 Руслана (Marine)   • 14:02:36, Сегодня [Материал]
+1

Жаль, очень жаль. Ребенок так любит смотреть на мишек, часто ездили.
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