Медвежий приют переезжает из Житомирской области: для косолапых построят новый дом

Реабилитационный центр для медведей "Белая Скала", что в селе Березовка под Житомиром, вынужден съехать с арендованной локации и строить новый дом косолапых. Об этом информирует гуманистическое движение UAnimals
.
Сейчас в приюте живет спасенный из гостиничного зверинца медведь Михасик, спасенные из цирка Люба, Сын и Чада. Скоро сюда может попасть и спасенная из садистского Покровского зверинца медведица.
Для сохранения убежища и возможности спасти больше медведей и других животных центр планирует переехать под Киев. Чтобы организовать новое пристанище, нужно 70 000 гривен. Более половины суммы - 39 183 грн - уже собрали, но нужна еще помощь неравнодушных.
Приобщиться к доброму делу можно по ссылке
. Собранные средства будут направлены на создание озер, берлог и сведения ограждений.
Как живут в приюте косолапые можно увидеть в фоторепортаже
от "Журнала Житомира
".