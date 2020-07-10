ОГА хочет сохранить медвежий приют на территории Житомирской области и поможет с финансированием

10 июля в Житомирской ОГА состоялось рабочее совещание относительно дальнейшего существования приюта для медведей «Белая Скала», что находится в селе Березовка Житомирского района.
Об этом «Журналу Житомира» сообщили в облгосадминистрации.
«Совещание провел заместитель председателя ОГА Виктор Градовский с участием директора департамента культуры, молодежи и спорта ОГА Максима Обшты, представителей департамента агропромышленного развития и экономической политики ОГА, Житомирской РГА, Березовского сельского совета, а также владельцев территории, на которой содержится приют»
, - информирует ОГА.
По результатам совещания принято решение сохранить медвежий приют на территории Житомирского района и обеспечить его дальнейшее функционирование.
Содержать животных планируют совместными силами владельцы приюта, громада и облгосадминистрация, пишет сайт Подрастем
.
Ранее сообщалось, что реабилитационный центр для медведей вынужден съехать с арендованной локации
в селе Березовка и строить новый дом для косолапых.