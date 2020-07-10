Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 11.07.2020    03:18:27
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 10 » 16:48:16

ОГА хочет сохранить медвежий приют на территории Житомирской области и поможет с финансированием

Вчера, 16:56:20 834 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
ОГА хочет сохранить медвежий приют на территории Житомирской области и поможет с финансированием

 10 июля в Житомирской ОГА состоялось рабочее совещание относительно дальнейшего существования приюта для медведей «Белая Скала», что находится в селе Березовка Житомирского района.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в облгосадминистрации.

«Совещание провел заместитель председателя ОГА Виктор Градовский с участием директора департамента культуры, молодежи и спорта ОГА Максима Обшты, представителей департамента агропромышленного развития и экономической политики ОГА, Житомирской РГА, Березовского сельского совета, а также владельцев территории, на которой содержится приют», - информирует ОГА.



По результатам совещания принято решение сохранить медвежий приют на территории Житомирского района и обеспечить его дальнейшее функционирование.

Содержать животных планируют совместными силами владельцы приюта, громада и облгосадминистрация, пишет сайт Подрастем.

Ранее сообщалось, что реабилитационный центр для медведей вынужден съехать с арендованной локации в селе Березовка и строить новый дом для косолапых.
Тэги: медведи, приют, Житомир
Комментариев: 1
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 21:25:40, Вчера [Материал]
0

Це після блогу Орисі про ведмедів?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus