Житомирский санаторий «Лесной берег» могут перепрофилировать в общежитие. ФОТО

«В среднем в заведении одновременно может находиться до 90 детей. В прошлом году оздоровились более 500 детей. Работу заведения обеспечивают почти 140 работников. Заведение предоставляет фтизиатрическую помощи детям в возрасте от 3-х до 17-и лет включительно. Общая площадь санатория 8,5 тыс. кв. Здания санатория построены еще в 1996 году, и с тех пор материально-техническая база учреждения почти не обновлялась», - рассказала о заведении директор Людмила Кириенко.
«Будем искать различные варианты, как в дальнейшем использовать коммунальное учреждение. Возможен выход из ситуации - это перепрофилирование санатория. Это может быть либо обустройство социального общежития для детей-сирот, или рассмотрим возможность перевода части пациентов из психоневрологических интернатов области, ведь некоторые из них переполнены. Будем решать. Но в любом случае для перепрофилирования санатория нужно вкладывать значительные средства, чтобы сделать ремонт, обновить имущество и т.д., то есть создать соответствующие условия», - высказался председатель областного совета.