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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 12 » 08:34:40

Житомирский санаторий «Лесной берег» могут перепрофилировать в общежитие. ФОТО

Сегодня, 08:52:40 787 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский санаторий «Лесной берег» могут перепрофилировать в общежитие. ФОТО

 Областной детский противотуберкулезный санаторий «Лесной берег», который находится в пригороде Житомира, из-за отсутствия финансирования могут перепрофилировать.

Как пояснили в областном совете, Национальная служба здоровья Украины уже не будет финансировать такие заведения, ведь они не предоставляют медицинских услуг, а Бюджетный кодекс Украины запрещает содержать санатории из местных бюджетов.
 

«В среднем в заведении одновременно может находиться до 90 детей. В прошлом году оздоровились более 500 детей. Работу заведения обеспечивают почти 140 работников. Заведение предоставляет фтизиатрическую помощи детям в возрасте от 3-х до 17-и лет включительно. Общая площадь санатория 8,5 тыс. кв. Здания санатория построены еще в 1996 году, и с тех пор материально-техническая база учреждения почти не обновлялась», - рассказала о заведении директор Людмила Кириенко.




Председатель облсовета Владимир Ширма отметил, что будут рассматривать различные пути использования санатория.
 

«Будем искать различные варианты, как в дальнейшем использовать коммунальное учреждение. Возможен выход из ситуации - это перепрофилирование санатория. Это может быть либо обустройство социального общежития для детей-сирот, или рассмотрим возможность перевода части пациентов из психоневрологических интернатов области, ведь некоторые из них переполнены. Будем решать. Но в любом случае для перепрофилирования санатория нужно вкладывать значительные средства, чтобы сделать ремонт, обновить имущество и т.д., то есть создать соответствующие условия», - высказался председатель областного совета.


Вопрос коммунального санатория и его дальнейшую судьбу будут решать депутаты на заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения и делам ветеранов.











Тэги: Санаторий, Лесной берег, Житомир
Комментариев: 1
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 11:14:25, Сегодня [Материал]
0

Я бы в такой общаге жить побоялся...
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