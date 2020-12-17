Санаторий «Лесной берег» облсовет хочет передать бюро судмедэкспертизы: мэрия Житомира против

«Предлагаю направить в областной совет обращение по поводу намерений разместить на территории детского противотуберкулезного санатория «Лесной берег» областного учреждения бюро судебно-медицинской экспертизы. Рядом с «Лесным берегом» находится городской детский оздоровительный лагерь «Спутник», рядом расположены детские дома семейного типа. И эта идея областного совета выглядит абсурдной, я думаю, нам нужно вмешаться и обратиться в областной совет о недопустимости таких шагов. Есть информация о создании в областном совете рабочей группы по изучению этого вопроса, поэтому в обращении также надо предусмотреть делегирование одного или двух представителей депутатского корпуса (городского совета) в эту рабочую группу», - предложила Наталья Леонченко.