Санаторий «Лесной берег» облсовет хочет передать бюро судмедэкспертизы: мэрия Житомира против

10 декабря на сайте Житомирского областного совета опубликовали проект решения о передаче имущественного комплекса коммунального учреждения «Областной детский противотуберкулезный санаторий «Лесной берег» на баланс областного бюро судебно-медицинской экспертизы.
Житомирский городской совет обеспокоен такими планами облсовета, ведь рядом находятся детский оздоровительный лагерь и детские дома семейного типа.
17 декабря на сессии горсовета предложение направить обращение в областной совет озвучила председатель фракции ОПЗЖ Наталья Леонченко, передает Житомир инфо
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«Предлагаю направить в областной совет обращение по поводу намерений разместить на территории детского противотуберкулезного санатория «Лесной берег» областного учреждения бюро судебно-медицинской экспертизы. Рядом с «Лесным берегом» находится городской детский оздоровительный лагерь «Спутник», рядом расположены детские дома семейного типа. И эта идея областного совета выглядит абсурдной, я думаю, нам нужно вмешаться и обратиться в областной совет о недопустимости таких шагов. Есть информация о создании в областном совете рабочей группы по изучению этого вопроса, поэтому в обращении также надо предусмотреть делегирование одного или двух представителей депутатского корпуса (городского совета) в эту рабочую группу», - предложила Наталья Леонченко.
Мэр Сергей Сухомлин предложил включить этот вопрос в повестку дня и рассмотреть на первом пленарном заседании 17 декабря, чтобы успеть направить обращение областному совету до сессии, которая запланирована на 24 декабря.
Предложение о включении вопроса об обращении в повестку дня поддержали единогласно - 40 «за» и впоследствии проголосовали за направление обращения в областной совет и ОГА.