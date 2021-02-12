Депутаты облсовета решают судьбу санаториев «Лесная сказка» и «Лесной берег». ФОТО

Депутаты Житомирского облсовета облсовета в составе рабочей группы посетили коммунальные учреждения: областной многопрофильный специализированный фтизиопульмонологический санаторий «Лесная сказка» и областной детский противотуберкулезный санаторий «Лесной берег».
«Лесная сказка» среди 11 учреждений облсовета, которые не попали под финансирование НСЗУ. На полное обеспечение деятельности учреждения в год необходимо 18 млн грн. Поэтому депутаты рассматривают целесообразность его функционирования.
По словам директора санатория Романа Украинца, в «Лесной сказке
» проходили лечение и реабилитацию дети и взрослые с заболеваниями органов дыхания. Также в прошлом году коммунальное учреждение было определено как место обсервации жителей Житомирщины, которые вернулись из-за границы или были в контакте с больными.
Санаторий имеет 4 спальных корпуса и лечебно-диагностический корпус, в котором размещены: лаборатория, физкабинет, кабинет лечебной физкультуры, массажный, ингаляторий, углекислотные ванны, зубной кабинет, соляная комната и комната оборудованная кислородными точками.
В жилом корпусе проведены ремонтные работы. Комнаты оборудованы телевизорами, холодильниками, санузлами и WiFi.
«Владимир Ширма (заместитель председателя, - ред.) озвучил общее мнение членов рабочей группы, что санаторий должен работать. Поэтому руководство заведения должно подготовить реальный бизнес-план и представить его депутатскому корпусу», - отмечают в облсовете.
Ситуация с противотуберкулезным санаторием «Лесной берег
» сложнее, ведь согласно решению сессии областного совета заведение уже находится в стадии ликвидации.
«Сейчас помещения лечебного и спальных корпусов пустуют. Ситуация осложняется тем, что председатель ликвидационной комиссии, не поставив в известность областной совет, приняла решение об отключении отопления. В результате в зданиях начинается процесс разрушения, о чем свидетельствует наличие грибка»
, - сообщает областной совет.
На следующей неделе рабочая группа соберется снова, чтобы озвучить наработанные предложения и разработать варианты использования помещений.
«Мы должны принять взвешенное коллегиальное решение. Уже дал поручение Департаменту здравоохранения предоставить информацию о необходимости жилья для медиков. Будем рассматривать различные варианты, которые предложат члены рабочей группы», - подытожил заместитель председателя облсовета Владимир Ширма.
Напомним, 10 декабря 2020 года обнародовали проект решения сессии областного совета о передаче областного детского протитуберкульозного санатория «Лесной берег» Житомирского областного совета на баланс областного бюро судебно-медицинской экспертизы Житомирского областного совета. Эти планы возмутили депутатов Житомирского городского совета
, ведь рядом находится детский лагерь «Спутник».