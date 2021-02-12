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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 12 » 18:07:10

Депутаты облсовета решают судьбу санаториев «Лесная сказка» и «Лесной берег». ФОТО

Сегодня, 18:11:10 606 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутаты облсовета решают судьбу санаториев «Лесная сказка» и «Лесной берег». ФОТО

 Депутаты Житомирского облсовета облсовета в составе рабочей группы посетили коммунальные учреждения: областной многопрофильный специализированный фтизиопульмонологический санаторий «Лесная сказка» и областной детский противотуберкулезный санаторий «Лесной берег».

«Лесная сказка» среди 11 учреждений облсовета, которые не попали под финансирование НСЗУ. На полное обеспечение деятельности учреждения в год необходимо 18 млн грн. Поэтому депутаты рассматривают целесообразность его функционирования.

По словам директора санатория Романа Украинца, в «Лесной сказке» проходили лечение и реабилитацию дети и взрослые с заболеваниями органов дыхания. Также в прошлом году коммунальное учреждение было определено как место обсервации жителей Житомирщины, которые вернулись из-за границы или были в контакте с больными.

Санаторий имеет 4 спальных корпуса и лечебно-диагностический корпус, в котором размещены: лаборатория, физкабинет, кабинет лечебной физкультуры, массажный, ингаляторий, углекислотные ванны, зубной кабинет, соляная комната и комната оборудованная кислородными точками.

В жилом корпусе проведены ремонтные работы. Комнаты оборудованы телевизорами, холодильниками, санузлами и WiFi.
 

«Владимир Ширма (заместитель председателя, - ред.) озвучил общее мнение членов рабочей группы, что санаторий должен работать. Поэтому руководство заведения должно подготовить реальный бизнес-план и представить его депутатскому корпусу», - отмечают в облсовете.




















Ситуация с противотуберкулезным санаторием «Лесной берег» сложнее, ведь согласно решению сессии областного совета заведение уже находится в стадии ликвидации.

«Сейчас помещения лечебного и спальных корпусов пустуют. Ситуация осложняется тем, что председатель ликвидационной комиссии, не поставив в известность областной совет, приняла решение об отключении отопления. В результате в зданиях начинается процесс разрушения, о чем свидетельствует наличие грибка», - сообщает областной совет.

На следующей неделе рабочая группа соберется снова, чтобы озвучить наработанные предложения и разработать варианты использования помещений.
 

«Мы должны принять взвешенное коллегиальное решение. Уже дал поручение Департаменту здравоохранения предоставить информацию о необходимости жилья для медиков. Будем рассматривать различные варианты, которые предложат члены рабочей группы», - подытожил заместитель председателя облсовета Владимир Ширма.


Напомним, 10 декабря 2020 года обнародовали проект решения сессии областного совета о передаче областного детского протитуберкульозного санатория «Лесной берег» Житомирского областного совета на баланс областного бюро судебно-медицинской экспертизы Житомирского областного совета. Эти планы возмутили депутатов Житомирского городского совета, ведь рядом находится детский лагерь «Спутник».

 














Тэги: облсовет, Житомир, Санаторий
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Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:38:31, Сегодня [Материал]

Санаторно-профілактичні заклади для суспільства, а особливо для простих робітників (які не завжди можуть собі дозволити відпочинок чи лікування) колись були в пріоритеті у держави. Бо здоровий і відпочивший працівник це основа, фундамент будь якого виробництва чи сервісу. Зараз з працівника вижимають все що можна по максімуму, не вкладаючі в його здоров'я нічого, а потім викидають як непотріб, чи використовують вже на меньш відповідальному місті за меньшу зарплатню. Тому після 35-ти вже і не хочуть брати на роботу. А санаторіі приватизують, розвалять, розграбують і потім перепродадуть як земельні ресурси на будівництво котеджей чи ЖК - так само вижавши з тих санаторіів по максімуму прибутку, як і з робітників. Все це робиться вже 30 років і закінчиться мабуть лише тоді, коли весь ресурс буде вичерпано. На більше чиновники не здатні, і не хочуть заморачюватись з проектами відновлення, розвитку чи перепрофілювання. Сука тількі в нас під час пандеміі Ковід-19 руйнуються інфекційні лікарні, під час епідеміі туберкульозу закриваються спеціалізовані протитуберкульозні заклади! Що далі - під час пожежі ліквідуватимуть пожежні частини? Немає фінансування на здоров'я націі - є фінансування на якісь другорядні нездійсненні проекти накштал перекладання плиткі чи пересування квітників за мільони гривень. Країна парадоксів.
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