На реконструкцию житомирского онкодиспансера уже потратили более 34 млн гривен. ФОТО

В Житомире, несмотря на карантин, продолжаются работы по реконструкции областного онкологического диспансера. На сегодня монтируется система отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, прокладывается электропроводка.
Об этом заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко
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"Житомирский областной онкологический диспансер - единственное заведение здравоохранения области, в котором предоставляется весь спектр специализированной медицинской помощи онкобольным. Ежегодно в учреждение обращается более 85 000 больных. В течение последних 10 лет количество больных, пролеченных в заведении, увеличилось на 46%", - отметил председатель облгосадминистрации.
По словам подрядчика, уже завершена замена наружных сетей тепло-водо-электроснабжения и канализации и завершаются отделочные работы внутренних помещений, устройство внутренних инженерных сетей и коммуникаций, подключение сантехприборов.
Предварительно, общая сметная стоимость реконструкции составит 93,9 млн гривен. Планируемый объем расходов на 2020 год - 36,6 млн гривен. По состоянию на сейчас, выполнены работы на сумму 34,4 млн гривен.