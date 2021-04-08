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На завершение реконструкции Житомирского онкодиспансера потратят 40 млн гривен

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На завершение реконструкции Житомирского онкодиспансера потратят 40 млн гривен

 Житомирский областной онкологический диспансер этом году включен в перечень объектов программы «Большое строительство». Реконструкцию медицинского учреждения планируют завершить до конца 2021 года. Об этом 7 апреля во время брифинга сообщила первый заместитель председателя ОГА.

«Мы подходим к проекту реконструкции областного онкодиспансера комплексно, поэтому вместе с реконструкцией осуществляется подготовка к установке современного линейного ускорителя, который позволит предоставлять лучевую терапию онкобольным», - отметила Наталья Остапченко.

Планируется выполнить капитальный ремонт внутренних помещений химиотерапевтического, онкогеникологичного, рентгенологического, мамологичного отделений онкодиспансера, а также на завершающей стадии - ремонтные работы в приемном отделении. Полностью завершены строительные работы в помещениях эндоскопического, лабораторного, поликлинического и амбулаторно-операционного отделений онкодиспансера.
 

«Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов закупки оборудования для Областного онкодиспансера. Это может быть либо лизинг, в сотрудничестве с одним из государственных банков или государственно-частное партнерство», - подчеркнула Наталия Остапченко.


Всего на завершение реконструкции потратят 40,2 млн грн, из которых из Государственного фонда регионального развития предусмотрено 36,2 млн грн и 4 млн грн - из областного бюджета.

Напомним, департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер на реконструкцию Житомирского областного онкологического диспансера для установления линейного ускорителя.
Тэги: онкодиспансер, Житомир, реконструкция
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