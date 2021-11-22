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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 22 » 17:50:44

В Житомире на реконструкцию областного онкодиспансера потратят еще 10 миллионов гривен

Вчера, 17:50:44 531 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на реконструкцию областного онкодиспансера потратят еще 10 миллионов гривен

 Подрядчик, выполняющий реконструкцию Житомирского областного диспансера, получит на проведение работ еще 10,3 млн грн. Как сообщается на ресурсе Prozorro, договор заключен с ООО "Уют Строй" через переговорную процедуру.

Департамент регионального развития Житомирской ОГА обосновал применение переговорной процедуры с предыдущим подрядчиком.
 

"Возникла необходимость в закупке дополнительных аналогичных работ или услуг у того же участника, что предусмотрены в основном договоре о закупке, который заключен по результатам проведения тендера и/или осуществляется в течение трех лет после заключения договора о закупке и общая стоимость таких работ или услуг не превышает 50 процентов цены основного договора о закупке ... Выполнение работ предыдущим исполнителем работ по вышеуказанному объекту позволит обеспечить совместимость и избегание проблем технического характера, связанных с эксплуатацией смонтированных конструкций, эксплуатацией и обслуживанием оборудования; совместимость с рядом уже начатых строительно-монтажных работ, нуждающихся в завершении", – говорится в обосновании.


Предыдущий тендер на реконструкцию онкодиспансера был заключён с ООО "Уют Строй" в декабре 2018 года. Стоимость работ – 69,5 млн грн.

ООО "Уют Строй" зарегистрировано в Житомире в 2012 году. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал 5000 грн.

По информации Департамента регионального развития Житомирской ОГА, реконструкция здания онкодиспансера с пристройкой к нему поликлиники длится уже 4 года.

"Сроки обусловлены необходимостью поэтапного выполнения работ без прекращения предоставления пациентам необходимого лечения. На сегодняшний день завершены строительные работы в помещениях эндоскопического, лабораторного, поликлинического, химиотерапевтического и амбулаторно-операционного отделений. Также по плану в онкодиспансере будет осуществлен капитальный ремонт внутренних помещений онкогинекологического, рентгенологического и маммологического отделений", – отмечают в ОГА.
Тэги: онкодиспансер, реконструкция, Житомир
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