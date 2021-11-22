В Житомире на реконструкцию областного онкодиспансера потратят еще 10 миллионов гривен

"Возникла необходимость в закупке дополнительных аналогичных работ или услуг у того же участника, что предусмотрены в основном договоре о закупке, который заключен по результатам проведения тендера и/или осуществляется в течение трех лет после заключения договора о закупке и общая стоимость таких работ или услуг не превышает 50 процентов цены основного договора о закупке ... Выполнение работ предыдущим исполнителем работ по вышеуказанному объекту позволит обеспечить совместимость и избегание проблем технического характера, связанных с эксплуатацией смонтированных конструкций, эксплуатацией и обслуживанием оборудования; совместимость с рядом уже начатых строительно-монтажных работ, нуждающихся в завершении", – говорится в обосновании.