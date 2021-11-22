В Житомире на реконструкцию областного онкодиспансера потратят еще 10 миллионов гривен

Подрядчик, выполняющий реконструкцию Житомирского областного диспансера, получит на проведение работ еще 10,3 млн грн. Как сообщается на ресурсе Prozorro
, договор заключен с ООО "Уют Строй" через переговорную процедуру.
Департамент регионального развития Житомирской ОГА обосновал применение переговорной процедуры с предыдущим подрядчиком.
"Возникла необходимость в закупке дополнительных аналогичных работ или услуг у того же участника, что предусмотрены в основном договоре о закупке, который заключен по результатам проведения тендера и/или осуществляется в течение трех лет после заключения договора о закупке и общая стоимость таких работ или услуг не превышает 50 процентов цены основного договора о закупке ... Выполнение работ предыдущим исполнителем работ по вышеуказанному объекту позволит обеспечить совместимость и избегание проблем технического характера, связанных с эксплуатацией смонтированных конструкций, эксплуатацией и обслуживанием оборудования; совместимость с рядом уже начатых строительно-монтажных работ, нуждающихся в завершении", – говорится в обосновании.
Предыдущий тендер на реконструкцию онкодиспансера был заключён с ООО "Уют Строй" в декабре 2018 года. Стоимость работ – 69,5 млн грн
.
ООО "Уют Строй"
зарегистрировано в Житомире в 2012 году. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал 5000 грн.
По информации Департамента регионального развития Житомирской ОГА, реконструкция здания онкодиспансера с пристройкой к нему поликлиники длится уже 4 года.
"Сроки обусловлены необходимостью поэтапного выполнения работ без прекращения предоставления пациентам необходимого лечения. На сегодняшний день завершены строительные работы в помещениях эндоскопического, лабораторного, поликлинического, химиотерапевтического и амбулаторно-операционного отделений. Также по плану в онкодиспансере будет осуществлен капитальный ремонт внутренних помещений онкогинекологического, рентгенологического и маммологического отделений"
, – отмечают в ОГА
.