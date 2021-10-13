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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 13 » 08:31:13

Реконструкция Житомирского онкологического диспансера на завершающем этапе – ОГА

Сегодня, 08:31:13 450 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Реконструкция Житомирского онкологического диспансера на завершающем этапе – ОГА

 В Житомире заканчивается реконструкция областного онкологического диспансера - единственного специализированного учреждения в области, которое проводит обследование и лечение больных злокачественными новообразованиями.

Как сообщает Департамент регионального развития Житомирской ОГА, помещение, в котором находится медучреждение, сдано в эксплуатацию в 1964 году по типовому проекту: стационар на 120 коек (хирургическое отделение на 30 коек, гинекологическое на 40, гематологическое на 20, радиологическое на 20) и поликлиническое отделение со всеми вспомогательными службами.

С годами мощность диспансера увеличилась в два раза. Насущной стала потребность в расширении.

В течение 2018-2021 годов было осуществлено утепление главного корпуса. Со стороны главного фасада построено двухэтажное здание поликлиники, которая работает с октября 2020 года. Также завершены строительные работы в помещениях эндоскопического, лабораторного, амбулаторно-операционного отделений.

В 2021 году осуществляется капитальный ремонт внутренних помещений химиотерапевтического, онкогеникологичного и мамологичного отделений.

Объект должны полностью завершить до конца текущего года. Общая стоимость реконструкции 94 млн грн.
 
Тэги: онкодиспансер, реконструкция, Житомир
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Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 10:33:50, Сегодня [Материал]

супер... делаем ставки в комментах через сколько появится новость типа: "СБУ расследует масштабное хичение средств на реконструкции онкодиспансера"
и вторая ставка какая сумма хищений будет фигурировать??

думаю через 6 месяцев на сумму 10 лямов минимум
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