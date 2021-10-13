Реконструкция Житомирского онкологического диспансера на завершающем этапе – ОГА

В Житомире заканчивается реконструкция областного онкологического диспансера - единственного специализированного учреждения в области, которое проводит обследование и лечение больных злокачественными новообразованиями.
Как сообщает Департамент регионального развития Житомирской ОГА, помещение, в котором находится медучреждение, сдано в эксплуатацию в 1964 году по типовому проекту: стационар на 120 коек (хирургическое отделение на 30 коек, гинекологическое на 40, гематологическое на 20, радиологическое на 20) и поликлиническое отделение со всеми вспомогательными службами.
С годами мощность диспансера увеличилась в два раза. Насущной стала потребность в расширении.
В течение 2018-2021 годов было осуществлено утепление главного корпуса. Со стороны главного фасада построено двухэтажное здание поликлиники, которая работает с октября 2020 года. Также завершены строительные работы в помещениях эндоскопического, лабораторного, амбулаторно-операционного отделений.
В 2021 году осуществляется капитальный ремонт внутренних помещений химиотерапевтического, онкогеникологичного и мамологичного отделений.
Объект должны полностью завершить до конца текущего года. Общая стоимость реконструкции 94 млн грн.