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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Июнь » 25 » 16:07:35

Кабмин назначил нового министра образования, которого критиковали за плагиат и дорогие машины

Сегодня, 16:23:35 373 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кабмин назначил нового министра образования, которого критиковали за плагиат и дорогие машины

 Ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет назначен исполняющим обязанности министра образования и науки Украины.

Об этом сообщил на заседании правительства в четверг премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Левый берег".
 

Что известно о новом министре


Сергей Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". Тогда в интервью он говорил, что поддерживал экс-президента Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет от партии БПП, но безуспешно.
 

Скандалы


Спустя сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии в соавторстве ректора Черниговского НТУ и кандидата в министры образования Сергея Шкарлета.

Автор статьи утверждает, что в монографии использовались целые блоки текста, который был опубликован на три года ранее. При этом ссылок в работе Шкарлета на этот научный труд нет.

Бывшая министр образования Новосад заявила, что Шкарлет купил внедорожник VW Amarok за деньги, которые могли пойти на доплаты преподавателям.
 

Назначение


Во время встречи с журналистами 6 июня Владимир Зеленский объяснил, как ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет стал кандидатом на должность министра образования и науки.

По словам президента, после отказа от назначения главы профильного комитета Верховной Рады Сергея Бабака и экс-министра образования и науки Анны Новосад начались поиски других кандидатов. Кандидатура Шкарлета всплыла на встрече с ректорами вузов 2 июня. 

Профильный комитет Верховной Рады отказался поддержать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

Тэги: кабмин, назначение, Министр образования
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