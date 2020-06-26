Вышел из тюрьмы и взялся за старое: в Житомире задержали грабителя-рецидивиста

"24 июня в полицию поступило сообщение об ограблении 40-летнего житомирянина. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что хозяин познакомился с мужчиной, которого пригласил к себе в гости. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой гость ударил хозяина. После этого агрессор забрал из квартиры продукты питания, одежду, женские духи, 400 долларов США и ушел", - сообщили правоохранители.