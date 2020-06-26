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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 26 » 09:16:54

Вышел из тюрьмы и взялся за старое: в Житомире задержали грабителя-рецидивиста

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Вышел из тюрьмы и взялся за старое: в Житомире задержали грабителя-рецидивиста

 В Житомире полицейские разыскали грабителя-рецидивиста. Сейчас установлена ​​его причастность к трем грабежам. Последний раз мужчина забрал имущество прямо на глазах хозяина квартиры, куда он пришел в качестве нового знакомого.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"24 июня в полицию поступило сообщение об ограблении 40-летнего житомирянина. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что хозяин познакомился с мужчиной, которого пригласил к себе в гости. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой гость ударил хозяина. После этого агрессор забрал из квартиры продукты питания, одежду, женские духи, 400 долларов США и ушел", - сообщили правоохранители.


Оперативники уголовного розыска установили личность правонарушителя и разыскали его. В настоящее время установлено, что 35-летний житель Житомира, кроме упомянутого грабежа, причастен еще к двум таким же уголовным деяниям.

Известно, что мужчина уже был ранее судим за разбойное нападение и недавно освободился из мест лишения свободы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Полицейские проводят мероприятия по розыску похищенного имущества, которое, по словам подозреваемого, он успел продать на местном рынке.
Тэги: Житомир, грабитель, полиция
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