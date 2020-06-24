В Житомире задержали грабителя, который срывал золотые цепочки с женщин

В Житомире нашли и задержали грабителя, который посреди дня подбежал к женщине и сорвал с нее золотую цепочку. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"По словам заявительницы, 27-летней местной жительницы, утром 23 июня она шла по улице вместе со своим ребенком, когда из-за спины к ним подбежал неизвестный и сорвал с ее шеи золотую цепочку, после чего побежал в неизвестном направлении"
, - информирует полиция.
На месте происшествия правоохранители опросили очевидцев и изъяли видео с камер наблюдения. Это помогло оперативникам быстро установить личность и разыскать нарушителя - 22-летнего житомирянина.
Похищенное полицейские у него изъяли, а за подобные противоправные действия ему теперь грозит наказание - от штрафа до 4 лет заключения.
Также 23 июня в Житомире задержали 29-летнего мужчину, который обворовал подсобное помещение многоэтажки. Преступник рассказал, что похищенное продал на местном рынке.
Сейчас проверяется его причастность еще к нескольким кражам на территории областного центра и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание до 8 лет заключения.