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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 24 » 14:54:06

В Житомире задержали грабителя, который срывал золотые цепочки с женщин

Сегодня, 15:10:06 469 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире задержали грабителя, который срывал золотые цепочки с женщин

 В Житомире нашли и задержали грабителя, который посреди дня подбежал к женщине и сорвал с нее золотую цепочку. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.

"По словам заявительницы, 27-летней местной жительницы, утром 23 июня она шла по улице вместе со своим ребенком, когда из-за спины к ним подбежал неизвестный и сорвал с ее шеи золотую цепочку, после чего побежал в неизвестном направлении", - информирует полиция.

На месте происшествия правоохранители опросили очевидцев и изъяли видео с камер наблюдения. Это помогло оперативникам быстро установить личность и разыскать нарушителя - 22-летнего житомирянина.

Похищенное полицейские у него изъяли, а за подобные противоправные действия ему теперь грозит наказание - от штрафа до 4 лет заключения.

Также 23 июня в Житомире задержали 29-летнего мужчину, который обворовал подсобное помещение многоэтажки. Преступник рассказал, что похищенное продал на местном рынке.

Сейчас проверяется его причастность еще к нескольким кражам на территории областного центра и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание до 8 лет заключения.
Тэги: Житомир, грабитель, полиция
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