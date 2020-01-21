Иностранец, вооружившись палкой, ограбил один из ломбардов Житомира

15 января в один из ломбардов Житомира ворвался мужчина, разбил витрины, похитил несколько телефонов и убежал. Полиции через несколько дней удалось разыскать и задержать злоумышленника. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области.
"Правоохранители, которые работали на месте происшествия, зафиксировали поврежденную витрину в помещении и похищение из неё 6 мобильных телефонов. Во время выяснения обстоятельств от работников заведения стало известно, что утром в ломбард пришел мужчина с намерением сдать мобильник. Однако получил отказ и ушел. Уже в послеобеденную пору человек вернулся с деревянной палкой, которой подпер входные двери изнутри, и, сломав витрину, похитил оттуда мобильные телефоны. Напуганный персонал смог вызвать охрану только после того, как наглец покинул помещение", - сообщает полиция.
Благодаря записям камер видеонаблюдения и свидетельству работников ломбарда полиции удалось установить личность грабителя.
20 января сотрудники криминальной полиции разыскали 42-летнего подозреваемого в одном из сел Черняховского района, где он временно проживал. У него изъяли часть похищенных мобильников, место нахождения других ныне устанавливается. Задержанный оказался гражданином одной из стран Центральной Азии.
Сейчас правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим уголовным преступлениям на территории области. По действующему украинскому законодательству иностранцу грозит лишение свободы от 4 до 8 лет.