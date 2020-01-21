Иностранец, вооружившись палкой, ограбил один из ломбардов Житомира

"Правоохранители, которые работали на месте происшествия, зафиксировали поврежденную витрину в помещении и похищение из неё 6 мобильных телефонов. Во время выяснения обстоятельств от работников заведения стало известно, что утром в ломбард пришел мужчина с намерением сдать мобильник. Однако получил отказ и ушел. Уже в послеобеденную пору человек вернулся с деревянной палкой, которой подпер входные двери изнутри, и, сломав витрину, похитил оттуда мобильные телефоны. Напуганный персонал смог вызвать охрану только после того, как наглец покинул помещение", - сообщает полиция.