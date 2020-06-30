Прожиточный минимум, цена на газ и открытие границ: что изменится в июле для украинцев

С 1 июля 2020 года украинцев ждет много изменений в различных сферах жизни. Например, возрастет прожиточный минимум, а за ним – пенсия и алименты. Кинотеатры откроют свои двери для зрителей, а Европейский Союз, скорее всего, границы для украинцев.
Все изменения в жизни украинцев, которые состоятся после 1 июля 2020 года, собрал 24 канал
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Прожиточный минимум
С 1 июля в Украине растет прожиточный минимум. Из-за этого выплаты, которые к нему привязаны, вырастут. Это пенсии, пособия по безработице, пособие на детей и алименты. Полгода назад – 1 января – в Украине повысили прожиточный минимум, запланировав еще два повышения: 1 июля и 1 декабря.
Поэтому с 1 июля прожиточный минимум вырастет на 91 гривну до 2 118.
По категориям прожиточный минимум будет таким:
- Для детей в возрасте до 6 лет – 1 859 гривен;
- Для детей в возрасте 6-18 лет – 2 318 гривен;
- Для трудоспособных лиц – 2 139 гривен;
- Для лиц, утративших трудоспособность – 1 712 гривен.
Зарплата
Несмотря на то, что повышают прожиточный минимум, минимальную зарплату повышать в этом году не собираются, а поэтому в июле она останется на уровне 4 723 гривны. Однако к прожиточному минимуму прикреплена индексация зарплаты. С 1 июля она составит 2 197 гривен. Индексацию зарплаты должны проводить все работодатели независимо от размера зарплаты работника.
Минимальный размер пенсии
С 1 июля вырастет минимальная пенсия, поскольку она привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Значит пенсионеры будут получать как минимум 1 712 гривен.
В то же время растет надбавка на выслугу лет. Женщинам, работавшим более 30 лет и мужчинам, работавшим более 35 лет, за каждый дополнительный год будут платить 17, 12 гривен ежемесячной надбавки к пенсии. Это 1% от минимальной пенсии.
Добавим, что в июне Рада поддержала повышение соцвыплат. Одинокие пенсионеры за 80 в июле получат дополнительные 1 100 гривен и так будет ежемесячно.
Минимальный размер алиментов
Минимальный размер алиментов не может быть меньше 50% прожиточного минимума для соответствующей категории:
- для детей в возрасте до 6 лет – 929,50 гривен;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1159 гривен.
Цена на газ
За потребленный газ тариф упадет
"Нафтогаз" назвал новую цену для формирования тарифа на газ для населения в июле. Традиционно украинцы получат две отдельные платежки, но цена в одной из них снизится. Речь идет о стоимости потребленного газа. В июле стоимость составляет 2,78 гривны за кубометр потребленного газа.
В июне украинцы заплатили за потребленный в мае газ по тарифу 2,94 гривны за кубометр. Таким образом в июльских платежках тариф на 5,4% дешевле.
За транспортировку газа тариф вырастет
При этом стоимость транспортировки газа для населения с 1 июля возрастет. Исключением является Киев, где цена останется самой низкой в Украине – 0,34 гривны. Жители Житомира будут платить 1,31 грн, вместо 1,07 грн.
Кто и сколько будет платить – советуем посмотреть на инфографике. С июля актуальной будет цена, обозначенная красным цветом.
Поездки за границу
После длительного карантина и пребывания дома в "четырех стенах" многих украинцев интересует вопрос летнего отдыха. Именно с 1 июля многие страны, в том числе и экзотические, позволят гражданам Украины въезд.
Открытие границы Европейского Союза
В конце мая Еврокомиссия посоветовала членам объединения стран открывать свои границы для неграждан Евросоюза. Дискуссии велись вокруг того, какой критерий выбрать при формировании списка "въездных" и "невъездных" стран. Сначала речь шла о том, что в ЕС не будут пускать граждан стран с худшими показателями заболеваемости, чем в среднем по Евросоюзу.
Количество, превышающее норму – до 20 новых случаев на 100 000 человек.
В последнем из опубликованных проектов решений об открытии внешних границ Евросоюза Украина указана среди государств, жителям которых могут открыть въезд. Однако, лишь накануне СМИ сообщали Евросоюз после 1 июля не будет открывать границы для украинцев, – СМИ , что для Украины границы с 1 июля могут не открыть.
Такую информацию содержит рабочий документ, проект которого в дипломатических кругах получил телеканал " Евроньюс". Пока это не является официальной информацией Еврокомиссии.
Такую же позицию занимает и Грузия. В стране еще сомневаются, пускать ли к себе туристов из "неблагонадежных" с точки зрения зараженности коронавирусом государств.
Например, туристов из Германии, Чехии, Австрии, стран Балтии принимать будут, а вот из России, Турции, Армении – нет. Так же, вероятнее всего, не будут принимать и украинских туристов, ведь сейчас Украина – в "красной зоне".
Экзотические страны для отдыха
С 1 июля украинцы могут улететь в Египет: между государствами возобновляется авиасообщение. Свои двери для туристов эта жаркая страна открыла еще в середине июня, однако лишь с июля туда можно напрямую попасть из Украины.
Однако важно отметить: Египет находится в так называемой "красной зоне": показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев на 100 тысяч населения. Это означает, что те, кто будут прибывать из Египта в Украину, должны будут сдать тест на коронавирус.
Если он будет отрицательным, путешественники могут не проводить 14 дней в самоизоляции или обсервации.
Важно!
Эпидемия коронавируса в Египте не идет на спад. В течение последней недели там фиксируют свыше тысячи новых случаев в сутки. В общем в Египте уже подтвердили более 61 тысячи заражений от COVID-19.
Кроме того, украинцев с 1 июля уже будут пускать на Кипр, в Азербайджан и Болгарию. А уже с 27 июня для украинцев открывается довольно популярный среди туристов Тунис.
Открытие кинотеатров
С 1 июля в Украине снимут запрет на работу кинотеатров. Уже на следующий день – 2 июля – украинцы смогут попасть на киносеансы. К примеру, сети Multiplex и "Планета Кино" уже заявили, что возобновят свою работу именно с этой даты.
Однако будут работать кинотеатры по-новому, среди самых существенных изменений – заполненность залов максимум до 50%.
Правила работы кинотеатров
- посетителя размещают там, где сзади, спереди и вдоль будут свободные места.
- контроль билетов советуют проводить бесконтактно: по штрихкоду или электронным сканером;
- организаторы должны позаботиться о бесперебойной вентиляции помещения.
- на протяжении всего сеанса посетители должны находиться в должным образом надетых масках;
- во избежание толп стоит обустроить дополнительные пункты входного контроля.
Уголовная ответственность за вождение навеселе
С 1 января в Украине должен был вступить в силу закон, согласно которому вместо административной внедряется уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Однако столь суровое наказание для отечественных нетрезвых водителей начнет действовать с 1 июля 2020 года.
Случаи, в которых водителю будет грозить уголовная ответственность:
- управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;
- передача управления машины или другого транспорта человеку, находящемуся в состоянии такого опьянения;
- отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов;
- употребление водителем автомобиля или другого вида транспорта после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначенных медицинским работником).
Те же действия, совершенные повторно, – наказываются штрафом в размере до 51 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.
Подразделение дознания в полиции
1 июля вступает в действие закон, которым введено досудебное расследование уголовных проступков – в форме дознания. Это кое-где упростит работу следователем и позволит работать "по горячим следам".
Что такое дознание?
Это форма предварительного расследования преступлений, включающая неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов преступления. В ходе дознания процессуальные действия проводятся по "горячим следам" или в неотложных делах. Все доказательства и материалы, собранные в результате дознания, должны прежде всего дать ответ на вопрос: имело ли место событие или нет.
Наиболее распространенными видами криминальных проступков станут:
- кражи без квалификационных признаков,
- причинение легких телесных повреждений,
- мошенничество,
- незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта.
Досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания будут осуществлять как штатные подразделения дознания, так и уполномоченные лица других структурных подразделений отделов и отделений полиции. Общая численность именно штата дознания на сегодня более 3700 должностей. Возглавлять подразделение будет Александр Ковтун.