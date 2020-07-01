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Перечень колодцев Житомира, из которых опасно пить воду

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Перечень колодцев Житомира, из которых опасно пить воду

 Специалисты проверили качество воды в общественных колодцах Житомира по 23-ти адресам. Оказалось, что в 20 колодцах вода ненадлежащего качества.

О результатах исследования качества воды сообщил Житомирский областной лабораторный центр.

Не рекомендуется употреблять воду из общественных колодцев по следующим адресам: ул. С. Наливайко, 10; ул. Озерная, 7; ул. С. Наливайко, 37-f; ул. Андреевская, 8; ул. Вильский шлях, 141; ул. Вильский шлях, 142; ул. Мира, 94; ул. Короленко, 26; ул. Трояновская, 19; ул. Барашевская, 8; ул. Барашевская, 29; ул. Каховская, 20; ул. Шпаковская, 16; ул. Дмитриевская, 10; ул. И. Гонты, 20-а; ул. Л. Украинеи, 26; ул. С. Параджанова, 35; ул. Королева, 159; ул. Королева, 95; ул. Заводская, 12.

Вместе с тем, вода безопасна для употребления по адресам: ул. Б. Тена, 140; пер. 2-й Селецкий, 16; Киевское шоссе, 34.
Тэги: Житомир, вода, Колодец, проверка
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