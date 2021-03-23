Стало известно, из каких колодцев в Житомире не стоит брать воду

Житомирский лабораторный центр провел исследования воды из колодцев, которыми пользуются житомиряне. После проверки обнаружили 13 колодцев, из которых не рекомендуют брать воду.
"Согласно полученным результатам, жителям города Житомир не рекомендуется употреблять воду из общественных колодцев до проведения работ по чистке, дезинфекции колодцев и получения результатов повторных лабораторных исследований"
, - сообщили в лабцентре.
Специалисты назвали адреса общественных колодцев с неудовлетворительным качеством воды:
- ул. С. Наливайко, 10
- ул. С. Наливайко, 37-а
- ул. Озерная, 7
- ул. Андреевская, 8
- ул. Вильский путь, 141
- ул. Вильский путь, 142
- ул. Мира, 94
- ул. Короленко, 26
- ул. Трояновская, 19
- ул. Барашевская, 8
- ул. Барашевская, 29
- ул. Каховская, 20
- ул. Шпаковская, 16
Специалисты лабораторного центра призывают городские власти позаботиться о санитарном состоянии этих источников водоснабжения.