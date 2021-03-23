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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 23 » 11:56:20

Стало известно, из каких колодцев в Житомире не стоит брать воду

Сегодня, 12:07:20 858 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стало известно, из каких колодцев в Житомире не стоит брать воду

 Житомирский лабораторный центр провел исследования воды из колодцев, которыми пользуются житомиряне. После проверки обнаружили 13 колодцев, из которых не рекомендуют брать воду.

"Согласно полученным результатам, жителям города Житомир не рекомендуется употреблять воду из общественных колодцев до проведения работ по чистке, дезинфекции колодцев и получения результатов повторных лабораторных исследований", - сообщили в лабцентре.

Специалисты назвали адреса общественных колодцев с неудовлетворительным качеством воды:
 
  • ул. С. Наливайко, 10
  • ул. С. Наливайко, 37-а
  • ул. Озерная, 7
  • ул. Андреевская, 8
  • ул. Вильский путь, 141
  • ул. Вильский путь, 142
  • ул. Мира, 94
  • ул. Короленко, 26
  • ул. Трояновская, 19
  • ул. Барашевская, 8
  • ул. Барашевская, 29
  • ул. Каховская, 20
  • ул. Шпаковская, 16

Специалисты лабораторного центра призывают городские власти позаботиться о санитарном состоянии этих источников водоснабжения. 

Тэги: Колодец, качество воды, вода, Житомир
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Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:08:12, Сегодня [Материал]

Из крана нельзя брать воду.
garold
2 Кonstantin (garold)   • 12:47:27, Сегодня [Материал]

Интересно где воду берёт твой ресторан? Неужели то покупаешь айсберги Антарктиды?
Marine
3 Руслана (Marine)   • 14:03:26, Сегодня [Материал]

Страшные времена, скоро и воды питьевой днем с огнем не найдете.
Засрали все вокруг. Лес вырезают, мусор и канализацию в реки сливают.
А власть думает о сегодняшнем дне. Что будет через 5 лет всем глубоко нас**ть.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:09:22, Сегодня [Материал]

А вся без исключения бутелированная вода тоже с крана.
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