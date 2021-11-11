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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 11 » 09:48:55

Половина житомирских колодцев загрязнена нитратами – областной лабцентр

Сегодня, 09:48:55 507 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Половина житомирских колодцев загрязнена нитратами – областной лабцентр

 На территории Житомира представители областного лабораторного центра отобрали в общественных колодцах и частном секторе 122 пробы воды.

В 62 отобранных образцах воды (51%) обнаружили превышенный уровень нитратов. информирует "Суспільне".
 

"В некоторых местах содержание нитратов составляет более 50 миллиграммов на кубический дециметр, в результате чего может возникнуть водно-нитратная метгемоглобинемия, – говорит Наталья Головченко, врач общей гигиены. – Это заболевание особенно опасно для беременных женщин и детей до трех лет".


Эколог Руслана Валерко рассказала, как нитраты попадают в воду колодцев.
 

"Попадают нитраты в колодезную воду с бытовыми хозяйственно-сточными водами прежде всего из-за обустройства самих колодцев, потому что они у нас в области очень старые, – говорит Руслана Валерко. – Также стоки поступают через сточные выгребные ямы, содержание скота во дворе, внесение минеральных и органических удобрений в ходе сельскохозяйственных работ".


Специалисты отмечают, что необходимо не менее одного раза в год проводить чистку колодцев.

"Проводить исследование воды, обустройство и чистку колодцев хотя бы раз в год. Обязательно должна быть бетонная отмостка. Нужно откачивать воду и ликвидировать трещины между кольцами колодца", – добавила Руслана Валерко.
Тэги: Колодец, Житомир, вода, нитраты
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