Половина житомирских колодцев загрязнена нитратами – областной лабцентр

"В некоторых местах содержание нитратов составляет более 50 миллиграммов на кубический дециметр, в результате чего может возникнуть водно-нитратная метгемоглобинемия, – говорит Наталья Головченко, врач общей гигиены. – Это заболевание особенно опасно для беременных женщин и детей до трех лет".
"Попадают нитраты в колодезную воду с бытовыми хозяйственно-сточными водами прежде всего из-за обустройства самих колодцев, потому что они у нас в области очень старые, – говорит Руслана Валерко. – Также стоки поступают через сточные выгребные ямы, содержание скота во дворе, внесение минеральных и органических удобрений в ходе сельскохозяйственных работ".