Специалисты проверили пляжи Житомира: не везде можно купаться

Специалисты лабораторного центра накануне начала купального сезона традиционно проверили качество воды на пляжах в городах Житомирской области.
По информации областного лабораторного центра
, самая грязная вода с катастрофическим содержанием лактозоположительных кишечных палочек в городе Коростень. Там нам местном пляже концентрация ЛПК на 1 куб. дм составляет 240 000, при норме не более 5000.
Также вода не соответствует нормам в городе Бердичев. А вот в Новограде-Волынском в этом году не зафиксировали превышение показателей - вода в норме.
Ситуация на пляжах житомирского Гидропарка неоднозначная. На взрослом пляже вода, к сожалению, не соответствует нормам: содержание кишечной палочки почти в 5 раз выше нормы.
В то же время, "Детский" пляж в Житомире успешно прошел проверку.