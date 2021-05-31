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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 31 » 17:12:03

Специалисты проверили пляжи Житомира: не везде можно купаться

Сегодня, 17:12:03 408 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Специалисты проверили пляжи Житомира: не везде можно купаться

 Специалисты лабораторного центра накануне начала купального сезона традиционно проверили качество воды на пляжах в городах Житомирской области.

По информации областного лабораторного центра, самая грязная вода с катастрофическим содержанием лактозоположительных кишечных палочек в городе Коростень. Там нам местном пляже концентрация ЛПК на 1 куб. дм составляет 240 000, при норме не более 5000.

Также вода не соответствует нормам в городе Бердичев. А вот в Новограде-Волынском в этом году не зафиксировали превышение показателей - вода в норме.

Ситуация на пляжах житомирского Гидропарка неоднозначная. На взрослом пляже вода, к сожалению, не соответствует нормам: содержание кишечной палочки почти в 5 раз выше нормы.

В то же время, "Детский" пляж в Житомире успешно прошел проверку.

Тэги: Гидропарк, вода, Пляж, Житомир, проверка
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