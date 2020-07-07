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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 7 » 14:56:45

«Сгорел к е**ням»: в Житомире задымился новый троллейбус, купленный за 190 тысяч евро. ВИДЕО

Сегодня, 15:10:14 2737 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Сгорел к е**ням»: в Житомире задымился новый троллейбус, купленный за 190 тысяч евро. ВИДЕО

 7 июля в Житомире задымился один из новеньких троллейбусов БКМ, которые недавно приехали в наш город. Видео инцидента в Facebook опубликовал пользователь Вадим Кузьменко.

"Сгорел к е**ням", - лаконично прокомментировал событие автор видео.
 

Известно, что троллейбус задымился на Полевой, двигаясь по улице Космонавтов. В житомирском ТТУ уже знают о ситуации. Специалисты будут искать причину задымления.
 
Происшествие прокомментировали в городском совете.

"Во время тестовой эксплуатации новых троллейбусов КП ЖТТУ, с участием представителей белорусского завода-изготовителя, сработала автоматическая система защиты силового агрегата троллейбуса №002 по маршруту №1-А. В настоящее время специалистами коммунального предприятия и представителями производителя проводится диагностика и устанавливаются причины срабатывания системы защиты", - информирует Управление транспорта и связи Житомирского городского совета.

Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро, из которых 2 миллиона грантовая составляющая. 

В апреле на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку новых троллейбусов для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания "Белкоммунмаш". 3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку троллейбусов БКМ. Стоимость одного троллейбуса составляет 190 тысяч евро.
Тэги: ТТУ, троллейбус, Житомир
Комментариев: 8
Karab
1 Сергей (Karab)   • 15:18:46, Сегодня [Материал]
+1

Где Сухомлин? Фоточки не делает напротив горящего троллейбуса? Первый дождь и тролль "поплыл".
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:35:28, Сегодня [Материал]
+1

Это не просто фраза, это новый мем.
Житич
3 Василий (Житич)   • 16:28:34, Сегодня [Материал]
+1

Вот сразу и повылазили "житомиряне" чтоб на радостях позубоскалить.
Как мало им нужно для счастья- у кого то что то сломалось, сгорело и радость бьёт через все дыры.Особенно через заднюю.
melan
4 melan (melan)   • 16:32:55, Сегодня [Материал]
-1

.....сработала автоматическая система защиты....
какая защита, четко видно что горело. привыкли лапшу вешать.
RaID
5 Сергій (RaID)   • 16:57:56, Сегодня [Материал]
+3

А ви дійсно впевнені що це дим від горіння, а не порошку з системи пожежогасіння?
starix
7 max starkov (starix)   • 18:08:00, Сегодня [Материал]
-1

вы серьезно думаете что в автобусе есть система автоматического пожаротушения? Не в каждом роллс-ройсе она есть.
RaID
8 Сергій (RaID)   • 18:23:21, Сегодня [Материал]
0

https://youtu.be/YaPDAMoDJa4?t=108
master_zr
6 master (master_zr)   • 17:19:34, Сегодня [Материал]
-4

Сухомлин как тролейбус сгорел на работе)
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