«Сгорел к е**ням»: в Житомире задымился новый троллейбус, купленный за 190 тысяч евро. ВИДЕО

7 июля в Житомире задымился один из новеньких троллейбусов БКМ, которые недавно приехали в наш город. Видео инцидента в Facebook опубликовал пользователь Вадим Кузьменко.
"Сгорел к е**ням"
, - лаконично прокомментировал событие автор видео.
Известно, что троллейбус задымился на Полевой, двигаясь по улице Космонавтов. В житомирском ТТУ уже знают о ситуации. Специалисты будут искать причину задымления.
Происшествие прокомментировали в городском совете.
"Во время тестовой эксплуатации новых троллейбусов КП ЖТТУ, с участием представителей белорусского завода-изготовителя, сработала автоматическая система защиты силового агрегата троллейбуса №002 по маршруту №1-А. В настоящее время специалистами коммунального предприятия и представителями производителя проводится диагностика и устанавливаются причины срабатывания системы защиты"
, - информирует Управление транспорта и связи Житомирского городского совета.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР
на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро
, из которых 2 миллиона грантовая составляющая.
В апреле на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку новых троллейбусов
для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания "Белкоммунмаш"
. 3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку троллейбусов БКМ
. Стоимость одного троллейбуса составляет 190 тысяч евро.
Как мало им нужно для счастья- у кого то что то сломалось, сгорело и радость бьёт через все дыры.Особенно через заднюю.
какая защита, четко видно что горело. привыкли лапшу вешать.