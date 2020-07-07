В Житомирской области банда подростков по ночам обворовывала квартиры и дома

Правоохранители задержали банду подростков. Их подозревают в совершении краж из домов жителей Житомирщины. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"События произошли в Малине в ночь на 6 июля. Из квартиры 49-летнего жителя райцентра и со двора 64-летнего мужчины были похищены несколько электродрелей, болгарка, мобильный телефон, тройка рыболовных спиннингов и четыре удочки"
, - информирует ГУ Нацполиции.
Правоохранители осмотрели дом и квартиру, опросили свидетелей, собрали необходимые вещественные доказательства и уже в тот же день установили личности преступников и разыскали их. Ворами оказались трое подростков в возрасте 12-13 лет.
В содеянном парни сознались, похищенное полицейские у них изъяли.
Сейчас продолжается досудебное расследование по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 6 лет заключения.