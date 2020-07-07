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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 7 » 16:46:23

В Житомирской области банда подростков по ночам обворовывала квартиры и дома

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В Житомирской области банда подростков по ночам обворовывала квартиры и дома

 Правоохранители задержали банду подростков. Их подозревают в совершении краж из домов жителей Житомирщины. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.

"События произошли в Малине в ночь на 6 июля. Из квартиры 49-летнего жителя райцентра и со двора 64-летнего мужчины были похищены несколько электродрелей, болгарка, мобильный телефон, тройка рыболовных спиннингов и четыре удочки", - информирует ГУ Нацполиции.

Правоохранители осмотрели дом и квартиру, опросили свидетелей, собрали необходимые вещественные доказательства и уже в тот же день установили личности преступников и разыскали их. Ворами оказались трое подростков в возрасте 12-13 лет.

В содеянном парни сознались, похищенное полицейские у них изъяли.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 6 лет заключения.
Тэги: кража, Житомирщина, Подростки, банда
Комментариев: 1
Marine
1 Руслана (Marine)   • 17:39:32, Сегодня [Материал]
0

Пацаны к успеху шли
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