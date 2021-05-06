В Житомирской области на «горячем» поймали банду домушников. ФОТО

Вблизи города Малин Житомирской области 6 мая оперативники криминальной полиции и спецназовцы задержали преступников сразу после совершения ими очередной кражи из частного дома.
По информации полиции, во время осмотра автомобиля, на котором передвигались подозреваемые, полицейские обнаружили ноутбук, мобильные телефоны, наручные часы, духи, деньги, две пневматические винтовки и другие вещи, принадлежащие владельцам дома.
В состав группы входили трое жителей г. Малина в возрасте от 21 до 28 лет. Старший был организатором преступной деятельности.
"Во время проведения комплекса мероприятий по разоблачению группы полицейские зафиксировали причастность мужчин к 5 фактам противоправных действий, совершенных в период января-февраля 2021 года. В то же время сейчас проверяется их причастность еще к стольким же кражам", - прокомментировал в.и.о. начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лисогор.
Следователи провели около десятка обысков по местам жительства и временного пребывания членов группы и изъяли доказательства их причастности к ряду противоправных деяний, в том числе похищенные предметы.
28-летнего организатора и наиболее активного его сообщника задержали. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет.
Фото: полиция