Скандал в Житомире. Полиция объяснила, почему подростков травили слезоточивым газом. ВИДЕО

В пятницу ночью, 19 июня, в Житомире полиция жестко успокоила агрессивных подростков, которые нарушали общественный порядок и распивали спиртное в сквере на улице Кафедральной, за домом правосудия.
Сами нарушители считают действия сотрудников полиции (а конкретно применение слезоточивого газа) неправомерными, и пытаются оправдать свое нарушение общественного порядка при помощи влиятельных родителей.
Как сообщили «Журналу Житомира» в патрульной полиции г.Житомира, в тот вечер группа подростков в скверике вела себя вызывающе, им сделали замечание, что бы они прекратили нарушать общественный порядок, однако некоторые ребята оказали злостное неповиновение.
"Во время обеспечения охраны общественного порядка, а именно сквера, находящегося за домом правосудия, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) заметили группу лиц, которая нарушала общественный порядок. Инспекторы роты ТОР предоставили гражданам требование, чтобы они прекратили распивать алкогольные напитки в общественном месте.", - рассказали в пресс-службе патрульной полиции.
В дальнейшем, граждане, которым сделали замечание, начали нецензурно выражаться в сторону сотрудников полиции, всячески их оскорбляли, вели себя вызывающе и оказывали злостное неповиновение
"С целью пресечения совершения правонарушений, инспекторы роты ТОР задержали гражданина, 2000 года рождения, который игнорировал законные требования сотрудников полиции, вел себя агрессивно. Его доставили в городской отдел полиции, где оформили необходимые административные материалы, а именно: постановление по ст. 178 КУоАП (Распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах), протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), протокол по ст. 185 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского), а также протокол об административном задержании", - комментируют в полиции.
Напомним, начиная с лета 2020 года инспекторы роты ТОР систематически осуществляют патрулирование за домом правосудия (сквер на улице Кафедральная) в связи с тем, что в летнее время на спецлинию 102 часто поступают вызовы о нарушении общественного порядка и тишины от жителей домов, расположенных вблизи сквера.
Задержали гражданина, 2000 года рождения, который вел себя агрессивно