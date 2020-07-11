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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 11 » 16:36:40

Скандал в Житомире. Полиция объяснила, почему подростков травили слезоточивым газом. ВИДЕО

Вчера, 16:47:02 1647 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Скандал в Житомире. Полиция объяснила, почему подростков травили слезоточивым газом. ВИДЕО

 В пятницу ночью, 19 июня, в Житомире полиция жестко успокоила агрессивных подростков, которые нарушали общественный порядок и распивали спиртное в сквере на улице Кафедральной, за домом правосудия.

Сами нарушители считают действия сотрудников полиции (а конкретно применение слезоточивого газа) неправомерными, и пытаются оправдать свое нарушение общественного порядка при помощи влиятельных родителей.

Как сообщили «Журналу Житомира» в патрульной полиции г.Житомира, в тот вечер группа подростков в скверике вела себя вызывающе, им сделали замечание, что бы они прекратили нарушать общественный порядок, однако некоторые ребята оказали злостное неповиновение.

"Во время обеспечения охраны общественного порядка, а именно сквера, находящегося за домом правосудия, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) заметили группу лиц, которая нарушала общественный порядок. Инспекторы роты ТОР предоставили гражданам требование, чтобы они прекратили распивать алкогольные напитки в общественном месте.", - рассказали в пресс-службе патрульной полиции.


В дальнейшем, граждане, которым сделали замечание, начали нецензурно выражаться в сторону сотрудников полиции, всячески их оскорбляли, вели себя вызывающе и оказывали злостное неповиновение

"С целью пресечения совершения правонарушений, инспекторы роты ТОР задержали гражданина, 2000 года рождения, который игнорировал законные требования сотрудников полиции, вел себя агрессивно. Его доставили в городской отдел полиции, где оформили необходимые административные материалы, а именно: постановление по ст. 178 КУоАП (Распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах), протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), протокол по ст. 185 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского), а также протокол об административном задержании", - комментируют в полиции.


Напомним, начиная с лета 2020 года инспекторы роты ТОР систематически осуществляют патрулирование за домом правосудия (сквер на улице Кафедральная) в связи с тем, что в летнее время на спецлинию 102 часто поступают вызовы о нарушении общественного порядка и тишины от жителей домов, расположенных вблизи сквера.

 


Скандал в Житомирі. Поліція пояснила, чому підлітків труїли сльозогінним газом

Скандал в Житомирі. Поліція пояснила, чому підлітків труїли сльозогінним газом

Скандал в Житомирі. Поліція пояснила, чому підлітків труїли сльозогінним газом

Скандал в Житомирі. Поліція пояснила, чому підлітків труїли сльозогінним газом
Задержали гражданина, 2000 года рождения, который вел себя агрессивно
Тэги: патрульная полиция, Подростки, тор, Житомир
Комментариев: 4
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 18:31:22, Вчера [Материал]
+16

еще пару раз по ебалу надо было дать, ночью бухают и еще "быкуют" собрались и тихонько ушли бы.
Alex_zxc
2 Aleksandr (Alex_zxc)   • 19:38:21, Вчера [Материал]
+9

Плюсую Mr Mr Ya. Мало ещё дали ТОРовцы малолеткам. Я все понимаю, молодежь, девочки, спиртное, сами раньше были такими. Но чтобы шуметь или хулиганить в общественных местах... нет уж извольте. Бывало подходили патрульные, так мы либо уходили, либо договаривались что сейчас допьем свое пиво и уйдем. Среди ребят были тоже те, у кого влиятельные родители, но никто и не думал быковать и прыгать.
Arina1985
3 Арина (Arina1985)   • 23:17:20, Вчера [Материал]
+3

Дихлофосом их надо было вытравить. Тот сквер - это не чья-то барная стойка. Уверена, что эти онижедети будут потом с бравадой кичиться перед своими друзьями.
lg2013
4 lg (lg2013)   • 23:56:46, Вчера [Материал]
+2

Поліція виконувала свою роботу, ще й заставляють її щось комусь доказувати, виправдовуватись. З малого непослуху починається хаос в державі. Я думаю, в інших країнах, типу Німеччини, з цими підлітками і їх батьками по іншому говорили б.
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