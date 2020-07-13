В Житомирской области рыбаки нашли в пруду тело женщины

"На пункт связи 23-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в изъятии погибшей женщины из местного пруда в пгт Черняхов. По их прибытию на место происшествия выяснилось, что неподалеку деревянной кладки, в 5 м от берега, тело женщины заметили рыбаки", - говорится в сообщении.