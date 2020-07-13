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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 13 » 13:12:25

В Житомирской области рыбаки нашли в пруду тело женщины

Вчера, 13:33:25 1380 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области рыбаки нашли в пруду тело женщины

 В Житомирской области рыбаки обнаружили в пруду тело неизвестной женщины. Инцидент произошел вечером 12 июня в поселке Черняхов. Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.
 

"На пункт связи 23-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в изъятии погибшей женщины из местного пруда в пгт Черняхов. По их прибытию на место происшествия выяснилось, что неподалеку деревянной кладки, в 5 м от берега, тело женщины заметили рыбаки", - говорится в сообщении.


Чтобы добраться к погибшей, бойцы ГСЧС спустили на воду надувную лодку.

"Подплыв к телу, они задели женщину за одежду и осторожно доставили к берегу. А там с помощью веревки вытащили ее на сушу", - рассказывают спасатели.

Утопленницей оказалась 43-летняя местная жительница. Сейчас все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются правоохранителями.
Тэги: пруд, Житомирщина, утопленник, тело
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