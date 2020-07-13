В Житомирской области рыбаки нашли в пруду тело женщины

В Житомирской области рыбаки обнаружили в пруду тело неизвестной женщины. Инцидент произошел вечером 12 июня в поселке Черняхов. Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.
"На пункт связи 23-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в изъятии погибшей женщины из местного пруда в пгт Черняхов. По их прибытию на место происшествия выяснилось, что неподалеку деревянной кладки, в 5 м от берега, тело женщины заметили рыбаки", - говорится в сообщении.
Чтобы добраться к погибшей, бойцы ГСЧС спустили на воду надувную лодку.
"Подплыв к телу, они задели женщину за одежду и осторожно доставили к берегу. А там с помощью веревки вытащили ее на сушу"
, - рассказывают спасатели.
Утопленницей оказалась 43-летняя местная жительница. Сейчас все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются правоохранителями.