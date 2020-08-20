На Житомирщине исчез мужчина. На следующий день его тело нашли в канализационном колодце

В районном центре Пулины Житомирской области в канализационном колодце нашли тело человека. Погибшим оказался мужчина, 1958 года рождения.
Об этом сообщает сайт Житомир.info
со ссылкой на полицию Житомирской области.
«Вечером 18 августа в Пулинское отделение полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в канализационном колодце, расположенном вблизи одного из домов в райцентре. Установлено, что погибший - местный житель, 1958 года рождения. Тело направлено в областного бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Продолжается установление всех обстоятельств», - сообщили в полиции.
Сайт Пулини.news
сообщил, что мужчина исчез 17 августа.
«17 августа ушел из дома и не вернулся 61-летний житель Пулин. 18 августа родные обратились к полицейским и сообщили об исчезновении мужчины»
, - пишет сайт.
Тело на поверхность извлекли спасатели.
«18 августа нашли пропавшего мертвого пенсионера за бывшим зданием налоговой инспекции в пожарном колодце. Наши спасатели достали тело мужчины. Причину смерти устанавливают специалисты»
, - цитирует издание начальника Пулинского районного сектора управления ГСЧС Украины в Житомирской области Анатолия Павленко.