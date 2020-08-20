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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 20 » 14:52:38

На Житомирщине исчез мужчина. На следующий день его тело нашли в канализационном колодце

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На Житомирщине исчез мужчина. На следующий день его тело нашли в канализационном колодце

 В районном центре Пулины Житомирской области в канализационном колодце нашли тело человека. Погибшим оказался мужчина, 1958 года рождения.

Об этом сообщает сайт Житомир.info со ссылкой на полицию Житомирской области.
 

«Вечером 18 августа в Пулинское отделение полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в канализационном колодце, расположенном вблизи одного из домов в райцентре. Установлено, что погибший - местный житель, 1958 года рождения. Тело направлено в областного бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Продолжается установление всех обстоятельств», - сообщили в полиции.


Сайт Пулини.news сообщил, что мужчина исчез 17 августа.

«17 августа ушел из дома и не вернулся 61-летний житель Пулин. 18 августа родные обратились к полицейским и сообщили об исчезновении мужчины», - пишет сайт.

Тело на поверхность извлекли спасатели.

«18 августа нашли пропавшего мертвого пенсионера за бывшим зданием налоговой инспекции в пожарном колодце. Наши спасатели достали тело мужчины. Причину смерти устанавливают специалисты», - цитирует издание начальника Пулинского районного сектора управления ГСЧС Украины в Житомирской области Анатолия Павленко.
Тэги: канализация, Житомирщина, тело
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