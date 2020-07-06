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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 6 » 09:53:37

Жители области вынуждены сами возить тела умерших родственников на экспертизу в Житомир

Сегодня, 10:07:37 2379 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жители области вынуждены сами возить тела умерших родственников на экспертизу в Житомир

 С 1 июля жители нескольких районов Житомирщины должны сами возить тела умерших родственников на судебно-медицинскую экспертизу. В областном управлении здравоохранения говорят, что рассматривают возможности и варианты решения ситуации.

О проблеме с привозом умерших для проведения судебно-медицинской экспертизы рассказал начальник Житомирского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виталий Зозуля, информирует "Суспільне Житомир".
 

"С 1 июля у нас складывается негативная ситуация из-за того, что база автотранспортных предприятий лечебных учреждений потеряла возможность обеспечивать нас автотранспортом. Теперь эксперты не могут выезжать в Коростышев, Черняхов, Пулины и Хорошев. Родственники вынуждены будут возить тела из этих районов в Житомирское бюро. А трупы из Ружина, Романова, Любара и Попельни будут отправляться в соответствующие отделения", - отметил Виталий Зозуля.


Автобазу медучреждений перевели на хозрасчет, поэтому теперь услуга подвоза тел на экспертизу должна стать платной.
 

"Идет реформа медицины. Автобаза медучреждений прошла реструктуризацию. Они теперь преобразованы в коммунальное неприбыльное предприятие. Если раньше эти вызовы платили за счет областного бюджета, то сейчас автобазу переводят на хозрасчет, и бюро или обязано нанимать эти машины, или ездить собственным транспортом. Собственного транспорта, конечно, у нас нет. Поэтому сегодня проблема назрела уже. 2 июля в Коростышеве имели три трупа при ДТП, а выехать туда было невозможно", - добавил начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы.


Глава областного управления здравоохранения Николай Суслик подтвердил, что такая ситуация действительно есть. По его словам, отрасль не оставили совсем без возможности обеспечения транспортом, но в связи с реформой каждое учреждение должно считать свои деньги.
 

"На базу санитарного автотранспорта не выделены средства ни из государственного бюджета, ни из Национальной службы здоровья (НСЗУ) и, к сожалению, нет их и в областном бюджете. Поэтому владелец, то есть областной совет, принял решение о реформировании автобазы санитарного транспорта в хозрасчетное предприятие. Они (судмедэксперты - ред.) подписывают договоры с лечебными учреждениями, используя тот автотранспорт, который ранее за счет бюджета был для наших лечебных учреждений бесплатным. А лечебные учреждения, получая средства из НСЗУ на предоставление определенной услуги, должны закладывать в эту услугу и транспортные расходы, заказывая автотранспорт. Ранее судебно-медицинская отрасль бесплатно пользовалась санитарным транспортом, теперь же они должны заключить договор и по договору, оплачивая транспортные услуги, пользоваться транспортом для выполнения своих функций", - сообщил Николай Суслик.


Управления здравоохранения сейчас ищет варианты решения проблемы.

"На сегодня мы еще также разговаривали с Национальной полицией нашей области - ведем переговоры со следственным отделом. Они тоже должны участвовать в процессе доставки к местам проведения судебно-медицинской экспертизы тел погибших в ДТП или еще где-то. А те базы, которые сегодня есть, они так и остаются", - отметил глава областного управления здравоохранения.

Функциями судебно-медицинской экспертизы также не предусмотрена доставка тел в морги, поэтому пока этот вопрос остается открытым.
Тэги: тело, судмедэкспертиза, морг, Житомирщина
Комментариев: 3
Arina1985
1 Арина (Arina1985)   • 13:42:03, Сегодня [Материал]
0

М-да...кхм... Я стесняюсь спросить - а как доставить труп родственникам?? В такси повышенного комфорта? Это ирония, но было бы смешно, если бы не было так грустно.
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 13:54:44, Сегодня [Материал]
-1

Медреформа супрун в действии...
melan
3 melan (melan)   • 15:17:16, Сегодня [Материал]
0

......бюро или обязано нанимать эти машины, или ездить собственным транспортом.......

Этим все сказано. Бюро обязано нанимать.
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