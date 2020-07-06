Жители области вынуждены сами возить тела умерших родственников на экспертизу в Житомир

"С 1 июля у нас складывается негативная ситуация из-за того, что база автотранспортных предприятий лечебных учреждений потеряла возможность обеспечивать нас автотранспортом. Теперь эксперты не могут выезжать в Коростышев, Черняхов, Пулины и Хорошев. Родственники вынуждены будут возить тела из этих районов в Житомирское бюро. А трупы из Ружина, Романова, Любара и Попельни будут отправляться в соответствующие отделения", - отметил Виталий Зозуля.

"Идет реформа медицины. Автобаза медучреждений прошла реструктуризацию. Они теперь преобразованы в коммунальное неприбыльное предприятие. Если раньше эти вызовы платили за счет областного бюджета, то сейчас автобазу переводят на хозрасчет, и бюро или обязано нанимать эти машины, или ездить собственным транспортом. Собственного транспорта, конечно, у нас нет. Поэтому сегодня проблема назрела уже. 2 июля в Коростышеве имели три трупа при ДТП, а выехать туда было невозможно", - добавил начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

"На базу санитарного автотранспорта не выделены средства ни из государственного бюджета, ни из Национальной службы здоровья (НСЗУ) и, к сожалению, нет их и в областном бюджете. Поэтому владелец, то есть областной совет, принял решение о реформировании автобазы санитарного транспорта в хозрасчетное предприятие. Они (судмедэксперты - ред.) подписывают договоры с лечебными учреждениями, используя тот автотранспорт, который ранее за счет бюджета был для наших лечебных учреждений бесплатным. А лечебные учреждения, получая средства из НСЗУ на предоставление определенной услуги, должны закладывать в эту услугу и транспортные расходы, заказывая автотранспорт. Ранее судебно-медицинская отрасль бесплатно пользовалась санитарным транспортом, теперь же они должны заключить договор и по договору, оплачивая транспортные услуги, пользоваться транспортом для выполнения своих функций", - сообщил Николай Суслик.