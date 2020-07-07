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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 7 » 10:47:44

В поселке на Житомирщине пересыхают колодцы: люди обвиняют арендатора пруда

Сегодня, 11:02:44 1137 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В поселке на Житомирщине пересыхают колодцы: люди обвиняют арендатора пруда

 В поселке Попельня Житомирской области высохли колодцы. Крестьяне обвиняют в этом арендатора пруда. По словам местных жителей, тот расширил и углубил водоем, поэтому ушла вода из колодцев в пруд, говорится в сюжете ТСН.

Во дворе Ирины Дзюбенко, жительницы Попельни, - два колодца, но оба без воды, а в семье трое детей и большое хозяйство. У другой жительницы поселка Оксаны Якимович за день набирается несколько ведер воды, однако мутной.
 

"На этой воде нельзя ни сварить, ни вскипятить. Постирать - это вообще проблема, несколько ведер и воды нет", - жалуется женщина.




Спасаются люди дождевой водой. Набирают ее во все, что только могут.

Жители поселка утверждают, что вода в колодцах исчезла после того, как арендатор углубил пруд. Попельня расположена выше, чем водоем, поэтому и вода из колодцев ушла ниже, жалуются люди.



В то же время сам арендатор пруда Владимир Белый утверждает, что водоем не углублял, а только прочистил берега, поэтому то, что в колодцах исчезла вода, - не его вина.
 

"С 2000 года ставок у меня в аренде. После того, как я здесь очистил, облагородил, я стал невыгодным арендатором ... Осенью не было дождей, зимой не было снега, то где она (вода - ред.) возьмется? Под берегом я прошел, подчистил тростник, все", - отметил он.




На арендатора ставка крестьяне жаловались экологам, и те обнаружили нарушения. Старший государственный инспектор Полесского округа Виктор Ясинский говорит, что проекта на углубление и расширение пруда не было, поэтому за это арендатора оштрафовали на 5000 гривен. И на воду в колодцах это могло тоже повлиять.
 

"Распахал берег, углубил и снял поверхностный слой почвы, а поскольку люди копают колодцы неглубоко, так сказать в "подшкурной" воде, то это взаимосвязано. Если вся вода ушла к нему, то в колодцах не будет воды", - отметил эколог.


Теперь местные жители требуют провести им водопровод. Представители поселкового совета обещают просчитать его стоимость.

Тэги: колодцы, пруд, Житомирщина, вода
Комментариев: 3
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:06:57, Сегодня [Материал]
0

как по мне это дело его личного, углубите cвои колодцы... из-за аномальной жары многие пустые, в которые прошлые года была вода....
RaID
3 Сергій (RaID)   • 12:20:43, Сегодня [Материал]
0

Люди просто не можуть скласти 2+2 схоже. Навіть тут написано що ставок знаходить НИЖЧЕ за Попільню, а отже те що вона у нього у ставку є, це означає що вона не затрималась вище. Якби його ставок був вище села, то може був би ще якийсь зв'язок, але вода не тіче під гору просто так, тому вода пройшла нижче рівня їх криниць просто і дійшла до ставка. Але люди звикли шукати прості рішення, тому є хтось з ставком і грошима мабуть - треба його винити і робити наклеп вибиваючи собі халяви замість того щоб винайняти когось заглибити криницю.
RaID
2 Сергій (RaID)   • 12:12:07, Сегодня [Материал]
0

У всіх у цьому році криниці або пересохли, або рівень води впав суттєво. Бо води у грунті меньше, і тому її рівень став нижче. Зараз коли сухий рік вдалий час поглибити, щоб навіть коли води буде більше, у вас її також буде більше.
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