В поселке на Житомирщине пересыхают колодцы: люди обвиняют арендатора пруда

"На этой воде нельзя ни сварить, ни вскипятить. Постирать - это вообще проблема, несколько ведер и воды нет", - жалуется женщина.

"С 2000 года ставок у меня в аренде. После того, как я здесь очистил, облагородил, я стал невыгодным арендатором ... Осенью не было дождей, зимой не было снега, то где она (вода - ред.) возьмется? Под берегом я прошел, подчистил тростник, все", - отметил он.

"Распахал берег, углубил и снял поверхностный слой почвы, а поскольку люди копают колодцы неглубоко, так сказать в "подшкурной" воде, то это взаимосвязано. Если вся вода ушла к нему, то в колодцах не будет воды", - отметил эколог.