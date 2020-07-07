В поселке на Житомирщине пересыхают колодцы: люди обвиняют арендатора пруда

В поселке Попельня Житомирской области высохли колодцы. Крестьяне обвиняют в этом арендатора пруда. По словам местных жителей, тот расширил и углубил водоем, поэтому ушла вода из колодцев в пруд, говорится в сюжете ТСН
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Во дворе Ирины Дзюбенко, жительницы Попельни, - два колодца, но оба без воды, а в семье трое детей и большое хозяйство. У другой жительницы поселка Оксаны Якимович за день набирается несколько ведер воды, однако мутной.
"На этой воде нельзя ни сварить, ни вскипятить. Постирать - это вообще проблема, несколько ведер и воды нет", - жалуется женщина.
Спасаются люди дождевой водой. Набирают ее во все, что только могут.
Жители поселка утверждают, что вода в колодцах исчезла после того, как арендатор углубил пруд. Попельня расположена выше, чем водоем, поэтому и вода из колодцев ушла ниже, жалуются люди.
В то же время сам арендатор пруда Владимир Белый утверждает, что водоем не углублял, а только прочистил берега, поэтому то, что в колодцах исчезла вода, - не его вина.
"С 2000 года ставок у меня в аренде. После того, как я здесь очистил, облагородил, я стал невыгодным арендатором ... Осенью не было дождей, зимой не было снега, то где она (вода - ред.) возьмется? Под берегом я прошел, подчистил тростник, все", - отметил он.
На арендатора ставка крестьяне жаловались экологам, и те обнаружили нарушения. Старший государственный инспектор Полесского округа Виктор Ясинский говорит, что проекта на углубление и расширение пруда не было, поэтому за это арендатора оштрафовали на 5000 гривен. И на воду в колодцах это могло тоже повлиять.
"Распахал берег, углубил и снял поверхностный слой почвы, а поскольку люди копают колодцы неглубоко, так сказать в "подшкурной" воде, то это взаимосвязано. Если вся вода ушла к нему, то в колодцах не будет воды", - отметил эколог.
Теперь местные жители требуют провести им водопровод. Представители поселкового совета обещают просчитать его стоимость.