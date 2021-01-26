Почти как бойлер: на Житомирщине в обычном колодце внезапно появилась горячая вода. ВИДЕО

"Где-то посреди осени пошла желтая и очень грязная вода. Такой она была пару дней, а на третий - стала прозрачной и горячей. Я не могла этому поверить. Сначала никому даже и не говорила - боялась. Ведь такого явления у нас в Тайках никто не помнит. Но водичка продолжала держаться горячей, поэтому, я начала рассказывать об этом своим коллегам и соседям", - говорит Надежда Борисюк.