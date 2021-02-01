Ученые пока не могут объяснить, почему в колодце на Житомирщине появилась горячая вода

"Это топографическая карта местности села Тайки. Здесь мы видим улицу, на которой проживает Надежда Борисюк. Еще смотрим на публичную карту Украины, где указано расположение инфраструктурных объектов. Вблизи места, где проживает Надежда Борисюк, проходит только воздушная линия электропередачи в 10 киловольт. Все остальные объекты - отсутствуют. То есть, поблизости нет никаких месторождений или подземных кабелей. Нет ничего, что могло бы вызвать нагрев воды", - сообщил декан горно-экологического факультета государственного университета "Житомирская Политехника" Владимир Котенко.

"Анализы показали, что по составу микро- и макроэлементов это обычная вода. Отличается она только повышенной температурой. Все село Тайки, как и Житомирская область, как, собственно, и вся территория Украины находится на геологической структуре, которая называется Европейская платформа. Мы выяснили, что это колодец с горячей водой стоит на гранитах. В геологическом плане - это очень стабильные структуры, где уже много миллионов лет не наблюдается вулканизм, тектонические движения и землетрясения", - говорит профессор.

"Там воздушная линия. Ведущий провод идет совсем с другой стороны - со стороны дороги к изоляторам. И сразу через стенку от изоляторов стоит прибор учета. И те, соответственно, кто ее потребляет. Каких-либо других линий там в это домовладение не идет" , - говорит руководитель РЭСа Виктор Кейбис.

Фото: Суспільне



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