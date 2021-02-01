Ученые пока не могут объяснить, почему в колодце на Житомирщине появилась горячая вода

В селе Тайки на Житомирщине в одном из колодцев внезапно появилась горячая вода. История привлекла внимание жителей области, люди высказывали свои предположения, пытаясь объяснить, с чем может быть связано это явление. Среди наиболее популярных ответов - наличие теплотрассы вблизи и электрический насос в колодце, который или сломался, или замкнул.
Геологи и электрики пришли к выводу, что ни электричество, ни геологические причины не имеют отношения к появлению горячей воды в колодце, сообщает "Суспільне
".
"Это топографическая карта местности села Тайки. Здесь мы видим улицу, на которой проживает Надежда Борисюк. Еще смотрим на публичную карту Украины, где указано расположение инфраструктурных объектов. Вблизи места, где проживает Надежда Борисюк, проходит только воздушная линия электропередачи в 10 киловольт. Все остальные объекты - отсутствуют. То есть, поблизости нет никаких месторождений или подземных кабелей. Нет ничего, что могло бы вызвать нагрев воды", - сообщил декан горно-экологического факультета государственного университета "Житомирская Политехника" Владимир Котенко.
Профессор кафедры разработки месторождений полезных ископаемых государственного университета "Житомирская Политехника" Виктор Подвысоцкий говорит: колодец выкопан в такой местности, где уже много миллионов лет не наблюдались тектонические движения.
"Анализы показали, что по составу микро- и макроэлементов это обычная вода. Отличается она только повышенной температурой. Все село Тайки, как и Житомирская область, как, собственно, и вся территория Украины находится на геологической структуре, которая называется Европейская платформа. Мы выяснили, что это колодец с горячей водой стоит на гранитах. В геологическом плане - это очень стабильные структуры, где уже много миллионов лет не наблюдается вулканизм, тектонические движения и землетрясения", - говорит профессор.
Колодцу 50 лет, его глубина достигает 3-4 метров. Виктор Подвысоцкий говорит, что это поверхностные факторы, так и причина этого явления тоже, вероятнее всего, поверхностная.
"Она, эта причина, не из глубины идет. Предположение какое? Горячая вода в колодце отношения к геологическим причинам не имеет. Поэтому следует расспросить еще местных жителей. И думаю, что обязательно - старожилов. Возможно, в селе что-то бурили. Кто-то что-то копал и забивал какие-то штыри"
, - говорит ученый.
Никаких таких работ, по словам старосты села Тайки Сергея Романчука, не велись. Нет у колодца Надежды Борисюк и электронасоса - воду из колодца достают вручную.
18 января работники Емильчинского РЭС обследовали территорию села Тайки на предмет наличия подземных кабельных линий.
"Там воздушная линия. Ведущий провод идет совсем с другой стороны - со стороны дороги к изоляторам. И сразу через стенку от изоляторов стоит прибор учета. И те, соответственно, кто ее потребляет. Каких-либо других линий там в это домовладение не идет" , - говорит руководитель РЭСа Виктор Кейбис.
Вопрос о причинах появления в колодце Надежды Борисюк горячей воды остается открытым. И хозяйка колодца, и жители общины говорят, что теперь заинтригованы еще больше и ждут, когда ученые все же смогут дать логическое объяснение этому явлению.
Фото: Суспільне
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