В Украине начали съемку комедии о борьбе полиции с житомирской янтарной мафией

В Киеве начались съемки полнометражной комедии «Янтарные копы». Фильм рассказывает о столичном копе, которого переводят в село на Житомирщину, а в напарники дают местного полицейского. Вместе они бросают вызов могущественному янтарному барону.
Как сообщает Держкіно
, проект «Янтарные копы» стал одним из победителем 11-го конкурсного отбора и получил государственную поддержку в размере 11 млн 625 тыс. грн (75% общей стоимости производства фильма).
Создатели ленты ставят себе целью создать культовую комедию об украинских полицейских, вроде французской комедии «Такси», американской «Полицейской академии» или «Плохих парней». Кстати, одну из главных ролей играет уроженец Житомира Евгений Янович.
«Наши главные актеры - Женя Янович и Олег Маслюк - с помощью Нацполиции научились правильно обращаться с оружием, погрузились в реальную атмосферу подготовки полицейских, прошли курс "молодого бойца". В нашей комедии кроме приключений и юмора заложено важную социальную составляющую. Очень хочется, чтобы нашу полицию уважали и понимали, насколько непростой является служба. Мы попробуем сделать свой вклад в хороший и правильный имидж полиции», - отметил руководитель студии «Мамахохотала» Иван Букреев.
По сюжету, патрульный Максим (Евгений Янович) с детства мечтал следить за правопорядком, чтобы делать мир безопасным и справедливым. Все шло по плану, но журналисты застали Максима во время дежурства с напарницей в неуставной ситуации. За это Максима переводят из Киева в поселок, глубоко в житомирские леса. Там он и его новый напарник Богдан (Олег Маслюк) переходят дорогу янтарной мафии. Лента расскажет об их противостоянии с Янтарным Бароном, работу с местными копами, а также о любви патрульного.
Режиссер ленты - Алина Бухтиярова. Премьера запланирована на февраль 2021 года.
Всё логично - какой президент, такая и модель в стране строится. Например, В. Путин - офицер спецслужб, соответственно РФ - полицейское милитаристское государство, А. Лукашенко - бывший председатель совхоза (очень даже неплохой), соответсвенно Беларусь - добротный советский совхоз, Порошенко - вор и барыга, соответственно в стране строилась модель грязного базара со спекулянтами, кидалами и менялами, Зеленский - шут и скоморох, следовательно страна превращается в цирк, любая государственная институция и её функции заменяется актёрами комедийного жанра и спектаклями.