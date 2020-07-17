Рада перекроила карту Житомирской области: вместо 23 районов теперь всего 4

Верховная Рада 17 июля поддержала проект постановления №3650 о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 138 новых.
За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.
Постановлением определено, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, входящих в состав района.
В Житомирской области из 23 районов останется только 4: Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский и Бердичевский.
Крупнейшим по населению станет Житомирский район - более 600 000 жителей.
Не крапка, а кома: ліквідація областей, створення військово-цивільних адміністрацій - воєводств (земель). Кордони яких мають збігатися з межами етнографічних регіонів: Київщина, Поділля, Полісся, Волинь, Буковина і Покуття тощо.
А Житомирська область - так, це совковий байстрюк. Коростишів, Брусилів, Ружин і околиці - Київщина. Все, що на північ від лінії Новоград-Волинський - Черняхів це Полісся. Все, що на південь, з Житомиром включно (за винятком шматка Київщини на південному сході області) - історична Волинь.
Умань, Балта, Первомайськ, Винниця, Кам'янець - це все історичне Поділля. В околицях цих міст практично одна й та ж говірка. Запитання: якого хєра це все в різних областях?