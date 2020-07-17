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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 17 » 14:39:27

Рада перекроила карту Житомирской области: вместо 23 районов теперь всего 4

Сегодня, 14:52:27 1345 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рада перекроила карту Житомирской области: вместо 23 районов теперь всего 4

 Верховная Рада 17 июля поддержала проект постановления №3650 о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 138 новых.

За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.

Постановлением определено, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, входящих в состав района.

В Житомирской области из 23 районов останется только 4: Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский и Бердичевский.

Крупнейшим по населению станет Житомирский район - более 600 000 жителей.

Тэги: районы, Житомирская область, реформа
Комментариев: 10
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 15:06:19, Сегодня [Материал]
+2

"Зробимо їх разом. Зробимо їх ще раз!"
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:16:32, Сегодня [Материал]
+4

Сдаётся мне, что затея дерьмовая.
Incola
3 Александр (Incola)   • 15:16:44, Сегодня [Материал]
0

ну а следующий шаг - ликвидация области и областной центр -Луцк. Представьте количество сокращаемых служб областного уровня=количество безработных и в область ехать совсем рядом...
Mira
5 Irina (Mira)   • 16:06:52, Сегодня [Материал]
+1

Скорее всего в Хмельницком. Управление Минюста нашей области-центр в Хмельницком. Управление ДБР аналогично. Только таможня стала Киевской, у нас таможенный пост *Житомир* Киевской таможни.
Provocateur
7 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:17:53, Сегодня [Материал]
-2

По нормальному - ліквідація областей і все, крапка. :) Давно пишу, що області не потрібні, це лише зайвий бюрократичний апарат і поле для містечкової корупції. Для унітарної держави цілком достатньою є трирівнева адміністративна структура: центр - великий район ("повіт") - територіальна громада.
TarasS
10 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 19:14:08, Сегодня [Материал]
0

"По нормальному - ліквідація областей і все, крапка."

Не крапка, а кома: ліквідація областей, створення військово-цивільних адміністрацій - воєводств (земель). Кордони яких мають збігатися з межами етнографічних регіонів: Київщина, Поділля, Полісся, Волинь, Буковина і Покуття тощо.

А Житомирська область - так, це совковий байстрюк. Коростишів, Брусилів, Ружин і околиці - Київщина. Все, що на північ від лінії Новоград-Волинський - Черняхів це Полісся. Все, що на південь, з Житомиром включно (за винятком шматка Київщини на південному сході області) - історична Волинь.

Умань, Балта, Первомайськ, Винниця, Кам'янець - це все історичне Поділля. В околицях цих міст практично одна й та ж говірка. Запитання: якого хєра це все в різних областях?
Sams2
8 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:35:59, Сегодня [Материал]
+2

Думаю, что штат наоборот будет увеличен. На местах сократят по 1-2 человека, но в новых районных администрациях увеличат значительно.
Incola
4 Александр (Incola)   • 15:17:44, Сегодня [Материал]
+1

а выборы будут в несуществующие районы?????
TarasS
6 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 16:12:38, Сегодня [Материал]
+1

Які ще вибори під час війни? Гетьман Зеленський вчора чітко сказав: він шостий рік воює з російською агресією. Пішов на війну з першої ж повістки. Чим ви кращі за нього?
telefon
9 джавахарлал нюру (telefon)   • 16:39:30, Сегодня [Материал]
+1

А тем главам райрад, кого сокращают, - пожизненная пенЗия. )
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