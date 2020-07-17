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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 17 » 20:29:22

Подробности взрыва возле дома Розенблата: мужчина приехал на мопеде и бросил через забор гранату

Вчера, 20:48:22 1023 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подробности взрыва возле дома Розенблата: мужчина приехал на мопеде и бросил через забор гранату

 Ночью 17 июля во двор дома бывшего нардепа Борислава Розенблата неизвестные бросили гранату. От взрыва никто из жителей дома не пострадал.

Прокуратура Житомирской области сообщила некоторые детали резонансного события.

По информации ведомства, камера видеонаблюдения зафиксировала мужчину, который бросил гранату. Также известно, что он приехал к имению на мопеде.
 

"По предварительной информации, расположенная рядом с забором камера видеонаблюдения зафиксировала мужчину, который, подъехав на мопеде, бросил предмет через забор и быстро исчез. Сейчас для установления обстоятельств совершения преступления и причастных к нему лиц, принимаются все необходимые следственные (розыскные) действия с привлечением кинологической и взрывотехнической служб", - сообщает прокуртура.


Напомним, Борислав Розенблат считает, что взрыв гранаты связан с его политической деятельностью.
Тэги: взрыв, граната, Розенблат
Комментариев: 6
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:16:47, Вчера [Материал]
0

а ставка там в "имении" нет?
может рыболов просто перепутал...
aldan
2 Alex (aldan)   • 21:58:47, Вчера [Материал]
-1

Тут гранатой не обойдёшься- хрен добросишь, а из РПГ- 7 в самый раз бы было. Дилетанты млять (какой город, такой и теракт)
bda
3 ДДД (bda)   • 22:14:04, Вчера [Материал]
0

Ай, ай, ай! Как, страшно! Неужели, на Розена - покушение? Ночью - никто не пострадал...
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 04:30:43, Сегодня [Материал]
0

Все проще. Выборы на носу, пора медийно себя возвращать в умы лохтората. Банально все как божий день. Обычный самопиар, уверен на 100%.
bobrikov
4 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 22:17:19, Вчера [Материал]
0

можете огород не вспахан был ?)
leon_ztmr
5 Алексей (leon_ztmr)   • 23:44:45, Вчера [Материал]
0

То, что гранату кинули, мы уже узнали из предыдущей новости. Теперь нам сообщили, что человек приехал на мопеде. И? Что, он должен был идти туда пешком?
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