Подробности взрыва возле дома Розенблата: мужчина приехал на мопеде и бросил через забор гранату

Ночью 17 июля во двор дома бывшего нардепа Борислава Розенблата неизвестные бросили гранату. От взрыва никто из жителей дома не пострадал.
Прокуратура Житомирской области сообщила некоторые детали резонансного события.
По информации ведомства, камера видеонаблюдения зафиксировала мужчину, который бросил гранату. Также известно, что он приехал к имению на мопеде.
"По предварительной информации, расположенная рядом с забором камера видеонаблюдения зафиксировала мужчину, который, подъехав на мопеде, бросил предмет через забор и быстро исчез. Сейчас для установления обстоятельств совершения преступления и причастных к нему лиц, принимаются все необходимые следственные (розыскные) действия с привлечением кинологической и взрывотехнической служб", - сообщает прокуртура.
Напомним, Борислав Розенблат считает
, что взрыв гранаты связан с его политической деятельностью.
может рыболов просто перепутал...