В Житомире возле дома Розенблата взорвалась граната. ФОТО

"В результате первоочередных действий установлено, что около 3 ночи через забор домовладения неизвестный забросил гранату, которая взорвалась во дворе. Никто из людей не пострадал", - сообщает полиция.
"Друзья, спасибо всем вам за поддержку, за ваши телефонные звонки! К сожалению, это правда, ночью, во двор моего дома, бросили гранату, был взрыв. К счастью никто не пострадал. В этом я вижу очередную попытку запугать мою семью из-за нашей политической деятельности. Однако использовать такие методы борьбы с политическими оппонентами в 21 веке недопустимо !!! Возможно кому-то не нравятся мои политические взгляды и убеждения, которые я откровенно выражаю в эфирах центральных телеканалов? .. Заявление в полицию написано, ждем установление личностей преступников и привлечения их к ответственности. Прорвемся", - написал бывший нардеп.
Подивіться в його щирі очі, він ж не спить по ночам бо дуже в своєму маєтку переживає за бідних українців та пенсіонерів
Що таке "Мої політичні погляди? " що у нього крім грошей є якісь погляди ?
Класичний депутат, який став депутатом щоб захистити накрадене...бідняжка