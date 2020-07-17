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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 17 » 12:42:53

В Житомире возле дома Розенблата взорвалась граната. ФОТО

Сегодня, 13:00:22 1882 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире возле дома Розенблата взорвалась граната. ФОТО

 Под домом бывшего народного депутата Украины VIII созыва Борислава Розенблата в Житомире взорвалась граната.

Происшествие случилось около трех часов ночи 17 июля на улице Коростышевской.
 

"В результате первоочередных действий установлено, что около 3 ночи через забор домовладения неизвестный забросил гранату, которая взорвалась во дворе. Никто из людей не пострадал", - сообщает полиция.


На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили обломки гранаты.

Также полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств. Предварительная квалификация события - ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Инцидент на своей странице в соцсети прокомментировал Борислав Розенблат.
 

"Друзья, спасибо всем вам за поддержку, за ваши телефонные звонки! К сожалению, это правда, ночью, во двор моего дома, бросили гранату, был взрыв. К счастью никто не пострадал. В этом я вижу очередную попытку запугать мою семью из-за нашей политической деятельности. Однако использовать такие методы борьбы с политическими оппонентами в 21 веке недопустимо !!! Возможно кому-то не нравятся мои политические взгляды и убеждения, которые я откровенно выражаю в эфирах центральных телеканалов? .. Заявление в полицию написано, ждем установление личностей преступников и привлечения их к ответственности. Прорвемся", - написал бывший нардеп.





 

Имение Розенблата на улице Коростышевской



Тэги: Житомир, граната, Розенблат, взрыв
Комментариев: 12
starix
1 max starkov (starix)   • 13:04:32, Сегодня [Материал]
+9

сколько ж нужно спи...ть нужно, что бы отгрохать себе такое?
andriiua
4 andrii (andriiua)   • 13:21:58, Сегодня [Материал]
+2

благодаря его папе такое состояние
Admiral8
2 Papa (Admiral8)   • 13:15:57, Сегодня [Материал]
+6

сам себе бросил) граната выгодна только ему
andriiua
3 andrii (andriiua)   • 13:21:18, Сегодня [Материал]
+8

когда Боря отмазался от зоны никто в его двор не бросал гранаты, как только началась предвыборная гонка за кресло мера - сразу случилось несчастье ) очередной пиар-ход = пожалейте меня, какой я бедняжка...
ToniGRIM
5 Антон (ToniGRIM)   • 13:27:26, Сегодня [Материал]
+5

борька на янтаре не кислый дом отгрохал, а теперь хочет перестройку вот и взрывает, короче перед выборами говно всплывает)
leon_ztmr
6 Алексей (leon_ztmr)   • 13:40:44, Сегодня [Материал]
+7

Ну и что тут такого? Взорвалась да и взорвалась. Гранаты ж для того и созданы, чтоб взрываться.
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:45:07, Сегодня [Материал]
0

Гранаты не взрываются. Их взрывают.
bobrikov
8 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 14:23:28, Сегодня [Материал]
+2

неплохой у него дворик.
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:36:28, Сегодня [Материал]
+3

Не.... помоему гранату бросили не из-за политических убенждений, у вас же Борислав вообще нету никаких убеждений. Вы попали в поле зрения преступного мира. казино в гостиннице Житомир, скупка янтаря тоннами и лицензия под добычу янтаря которую вы получили в Олевском ра.не, еще скупка янтарных земель у АТОшников не осталось не замеченным у бандитов. Видать хотят денег и много
RaID
10 Сергій (RaID)   • 14:45:00, Сегодня [Материал]
+5

Я думав хуліганство це матюгатись у громадських місцях, чи кидатись бичками у перехожих, але ніяк не кидатись гранатами. Що за дібільна кваліфікація, це спеціально розуміючи що це вісяк який буде портити статистику?
master_zr
11 master (master_zr)   • 15:23:30, Сегодня [Материал]
+2

бідненький та нещасний іновірець дуже переймається важкою долею українців і постраждав за це. Це напевно Путін йому кинув))))
Подивіться в його щирі очі, він ж не спить по ночам бо дуже в своєму маєтку переживає за бідних українців та пенсіонерів
Що таке "Мої політичні погляди? " що у нього крім грошей є якісь погляди ?
Класичний депутат, який став депутатом щоб захистити накрадене...бідняжка
1-10 11-11
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