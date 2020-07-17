В Житомире возле дома Розенблата взорвалась граната. ФОТО

"Друзья, спасибо всем вам за поддержку, за ваши телефонные звонки! К сожалению, это правда, ночью, во двор моего дома, бросили гранату, был взрыв. К счастью никто не пострадал. В этом я вижу очередную попытку запугать мою семью из-за нашей политической деятельности. Однако использовать такие методы борьбы с политическими оппонентами в 21 веке недопустимо !!! Возможно кому-то не нравятся мои политические взгляды и убеждения, которые я откровенно выражаю в эфирах центральных телеканалов? .. Заявление в полицию написано, ждем установление личностей преступников и привлечения их к ответственности. Прорвемся", - написал бывший нардеп.