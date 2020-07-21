Волонтеры помогли парню на инвалидной коляске осуществить мечту – увидеть море

"Ваня родился с кучей болячек: и гидроцефальный синдром, и спинномозговая грыжа. Он абсолютно ничего не чувствует в нижней половине тела. Когда он был маленький, проблемы были меньше. А теперь ему 18, он весит более 80 килограмм, поэтому гораздо сложнее кругом с ним. Я неоднократно обращалась в наши соцслужбы, чтобы где-то оздоровить его, чтобы отдохнуть, но с нашим таким диагнозом это сделать трудно. Все отмалчивались, и я не думала, что эта мечта осуществится", - отмечает женщина.

"Первое, что я сделала - выставила пост в фейсбуке для своих друзей. Очень много отзывов было. Первым позвонил мне один знакомый отец, у которого тоже ребенок с инвалидностью, и сказал, что у него есть машина, которая осталась у родителей. Она в рабочем состоянии и мой брат может завезти. И вот тогда я поняла, что двери открываются и мечта Вани начинает осуществляться", - рассказала Ольга.

"Надо было видеть лицо этого ребенка. Он даже когда приехал, то не понимал, что происходит. Я смотрел на него и самому хотелось почувствовать это счастье, до слез. Такое тяжело объяснить", - рассказал директор базы отдыха Александр Кирницкий.