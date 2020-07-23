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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 23 » 09:57:35

Мечтали разбогатеть: в Житомире двое мужчин украли более 1000 лотерейных билетов

Сегодня, 10:19:35 702 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мечтали разбогатеть: в Житомире двое мужчин украли более 1000 лотерейных билетов

 В Житомире двое мужчин решили разбогатеть, украв из магазина более тысячи лотерейных билетов. Продавщица заметила недостачу и вызвала полицию.

Как сообщили «Журналу Житомира» в полиции, инцидент произошел в ночь на 19 июля в специализированном магазине по продаже лотерейных билетов.

Правоохранители установили, что воры проникли в магазин ночью, подобрав ключ к двери.

Воров быстро нашли - ими оказались двое житомирян - 27-ми и 35-ти лет. Одного из них, ранее судимого за незаконное завладение автомобилем, правоохранители уже разыскали, у него и изъяли похищенное. Место нахождения другого полицейские пока устанавливают.

Часть билетов мужчины уже успели заполнить, однако так и не смогли зарегистрировать их для участия в розыгрышах. Теперь вместо вожделенных выигрышей на мужчин ждет до 6 лет заключения.
Тэги: кража, лотерея, Житомир
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