Мечтали разбогатеть: в Житомире двое мужчин украли более 1000 лотерейных билетов

В Житомире двое мужчин решили разбогатеть, украв из магазина более тысячи лотерейных билетов. Продавщица заметила недостачу и вызвала полицию.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в полиции, инцидент произошел в ночь на 19 июля в специализированном магазине по продаже лотерейных билетов.
Правоохранители установили, что воры проникли в магазин ночью, подобрав ключ к двери.
Воров быстро нашли - ими оказались двое житомирян - 27-ми и 35-ти лет. Одного из них, ранее судимого за незаконное завладение автомобилем, правоохранители уже разыскали, у него и изъяли похищенное. Место нахождения другого полицейские пока устанавливают.
Часть билетов мужчины уже успели заполнить, однако так и не смогли зарегистрировать их для участия в розыгрышах. Теперь вместо вожделенных выигрышей на мужчин ждет до 6 лет заключения.