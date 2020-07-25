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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Июль » 25 » 09:09:44

Неплатежи населения за доставку газа достигли 700 млн грн, - АГРУ   PR  

Сегодня, 17:51:44 969 4 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Неплатежи населения за доставку газа достигли 700 млн грн, - АГРУ

 Задолженность населения перед Операторами ГРМ за распределение газа в 2020 году увеличилась до 700 млн. грн. Такой рост, в дополнение к неоплаченным потребителями услугами распределения газа в предыдущие периоды, ведет к долговому кризису во всей газовой отрасли.

По данным Ассоциации газового рынка Украины, бытовые потребители с начала года не оплатили операторам ГРМ за работу по распределению газа на 700 млн. грн. Об этом на Ukrainian Gas Open сообщил председатель Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов. В целом, по Украине задолженность всех групп потребителей за распределение газа составляет более 2 млрд. грн. По данным Ассоциации, в отдельных областях уровень расчетов за распределение газа не превышает 50%.

«Ситуация осложняется распространением в Украине коронавируса, а также мораторием на отключение должников от газоснабжения. Во многих областях насчитываются десятки тысяч домохозяйств, которые с начала года еще ни разу не платили за доставку газа», - отметил председатель АГРУ.

Не лучше ситуация и с расчетами населения за газ, как товар. По состоянию на июль потребители задолжали за газ около 24 млрд. грн. В дополнение, долги производителей тепла для нужд населения по уже потребленный газ превысили 45 млрд грн.

По мнению главы АГРУ, следует рассмотреть возможность списания такой задолженности и утвердить тарифы, которые полностью покрывают расходы по распределению газа. Именно таким образом будет обеспечена своевременность расчетов в газовой отрасли в будущем.

«Долговая проблема требует решения. Причем не за счет потребителей. Примером цивилизованно решения проблемы является закон о списании долгов на рынке электроэнергии, который вступил в силу 14 июля», - сказал Денис Сенектутов.

В АГРУ поддерживают механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа для населения и предприятий ТКЭ, предложенный в законопроекте 3800-1. Это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность, как всех предприятий отрасли, так и государственного Оператора ГТС.

Пресс-служба АГРУ
Тэги: доставка газа
Комментариев: 4
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 12:04:07, Сегодня [Материал]
+3

Нужно еще повысить тарифы и долги исчезнут...
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 12:42:30, Сегодня [Материал]
+1

То чувство, когда многие платят за доставку газа больше, чем за сам потребленный газ.
Житич
3 Василий (Житич)   • 14:09:58, Сегодня [Материал]
+1

Например я.Газа использовал за месяц 2 куба- это около шести гривен, а за доставку пришёл счёт 102 грн.
den2016
4 Деня (den2016)   • 15:01:03, Сегодня [Материал]
+1

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