Чому важливо сплачувати за доставку газу?

Вже більше року українці сплачують за розподіл газу окремо від вартості блакитного палива. Розділення платіжок на два платежі є вимогою через розмежування діяльності компаній, що надають послугу з доставки газу та тих, що продають блаките паливо. Даний розподіл став завершенням процесу “анбандлінгу” – необхідної складової впровадженням ринку природного газу в Україні.
АТ «Житомиргаз» не продає природний газ, а здійснює лише його розподіл, обслуговуючи систему газопроводів та утримуючи її в режимі готовності, щоб у будь-який момент доставити необхідний об’єм природнього газу споживачам.
Що таке доставка газу та на що йдуть кошти, сплачені за послугу?
Доставка газу оплачувалася завжди, але раніше ця сума була включена у вартість одного кубічного метра газу. Кошти, які сплачують споживачі за доставку природного газу є головним джерелом функціонування та фінансування газорозподільної компанії, яке встановлене державою.
У Житомирській області налічується майже 14 тис. км газорозподільних мереж. Кошти за оплату послуги з розподілу газу йдуть на забезпечення стабільної роботи даної інфраструктури:
- утримання, поточні та капітальні ремонти й оновлення газопроводів, відповідних споруд та обладнання;
- обслуговування регуляторних пунктів, які підтримують належний рівень тиску газу для його доставки до осель, витрати на технологічний газ, який підприємство купує як усі споживачі;
- ліквідацію небезпечних ситуацій при аварійних викликах, роботу аварійно-диспетчерської служби «104», ремонтних бригад та інших підрозділів АТ «Житомиргаз», які забезпечують функціонування газорозподільної системи.
Яскравим прикладом є нещодавній випадок, коли у сильний мороз сталося аварійне пошкодження газопроводу і сім сіл Житомирського району залишилися без газу. Працівники АТ «Житомиргаз», незважаючи на екстремальні погодні умови, локалізували витік газу та впродовж ночі виконали ремонтні роботи, оперативно відновивши газопостачання майже шестистам домоволодінням.
Тому плата за розподіл або доставку газу — це не “гроші за труби”, як помилково вважають деякі споживачі. Українська газотранспортна система – це не лише газопровід на певній вулиці чи подвір’ї. Газ не потрапить до споживача без трубопроводів високого, середнього, низького тиску та обладнання на них, і доставка газу має бути стабільною і безпечною. Тому своєчасна та повна оплата – це не плата за трубу, а інвестиція кожного в безпечне газоспоживання і можливість скористатися природнім газом 24 години на добу.
Від чого залежить вартість доставки газу?
Для кожного споживача вартість послуг з доставки газу розраховується індивідуально. Розмір плати залежить від обсягів споживання газу протягом попереднього "газового року". Газовий рік - це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Розрахувати щомісячний платіж за доставку газу може кожен споживач. Для цього потрібно суму кубів газу, спожитого за газовий рік, помножити на тариф за доставку, а потім поділити на 12 рівних платежів. Результатом і буде вартість послуги, яку споживач сплачує раз на місяць протягом року. Поділ на рівні частини дає можливість зменшити фінансове навантаження на споживачів під час опалювального сезону та планувати витрати власного бюджету. Для компанії – це можливість організувати роботу належним чином впродовж року, запланувати заміну чи ремонт обладнання, реконструкцію мереж.
На сьогодні тариф для клієнтів АТ «Житомиргаз» становить 1,68 грн без ПДВ, відповідно 2,016 з ПДВ.
Чому споживачі, які приєднані до системи газопостачання, але не користуються газом, мають платити за доставку?
Якщо споживач не використовує блакитне паливо — АТ «Житомиргаз» безперебійно та цілодобово виконує цілий комплекс технічних заходів по доставці газу даному споживачеві. Відповідно при цьому задіюється техніка, працівники та ресурси. Тож, забажавши скористатися послугою, споживач має таку можливість, тобто, газ йому доставляється цілодобово. Нарахування не здійснюватиметься тільки тоді, коли газопостачання у споживача механічно відключене. Але якщо захочете знову користуватися газом – треба буде попередньо сплатити за приєднання до мережі.
Як зручно та швидко сплатити за розподіл газу?
Вчасна оплата за доставку газу - гарантія стабільного газопостачання та безпеки споживачів! Нагадуємо, що сплачувати за послугу розподілу газу потрібно до 20-го числа кожного місяця. Аби зробити це всього за хвилину та не виходячи з дому — скористайтесь одним із онлайн сервісів:
Пресслужба АТ «Житомиргаз»
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