Плата за доставку газу – як нараховується, від чого залежить та куди йдуть кошти

У жовтні всі споживачі газу побачили у своїх квитанціях та особистих кабінетах обсяг споживання за газовий рік, що минув. Зараз багатьом цікаво, коли ж відбудеться перерахунок і коли чекати новий рахунок за доставку газу. Детальніше про це – у нашому інтерв’ю із директором фінансовим АТ «Житомиргаз» Дмитром Конюхом.
— Дмитро, Васильович, чому споживачі сплачують доставку газу за обсягами минулого року, а не за поточним споживанням?
— З початку 2020 року НКРЕКП змінила порядок оплати споживачами отриманих послуг з розподілу природного газу. Тепер плата за доставку газу для кожного споживача залежить від обсягів його споживання у попередньому газовому році. Це, так звана, «замовлена потужність».
— Чому я не можу сплачувати за поточні обсяги споживання?
— У новій ринковій моделі кожен споживач платить не за обсяги споживання, а за користування замовленою потужністю. Кодекс газорозподільних систем прямо вказує, що оператор ГРМ «надає клієнту послугу із забезпечення цілодобового доступу до потужності мереж для можливості споживання ним відповідних об’ємів природного газу».
— А чому газовий рік триває до 1 жовтня, а перерахунок плати відбувається тільки з 1 січня?
— НКРЕКП встановлює тарифи для всіх природних монополій. Зазвичай це календарний рік. Традиційно всі компанії мають річну звітність, а тарифи для них встановлюються з 1 січня. Також НКРЕКП встановлює тарифи для всіх операторів розподілу і передачі, які використовують мережі: електричні або газові. При цьому регулятор має врахувати зміни в економіці, які відбулися за поточний рік: зростання мінімальної заробітної плати, інфляція, вартість технологічного газу.
— Що таке тариф на розподіл (доставку) газу?
— АТ «Житомиргаз» надає своїм клієнтам послугу з доставки природного газу розподільними газопроводами. Більша частина коштів, які надходять у вигляді плати за цю ліцензовану послугу, витрачаються на виробничу діяльність та оплату праці фахівців, які щодня підтримують надійну роботу газових мереж.
—Для чого існує тариф на розподіл газу? Куди ідуть кошти?
— Плата за розподіл газу використовується на обслуговування та утримання газових мереж, роботу аварійно-диспетчерської служби, оплату праці фахівців, які щодня підтримують роботу газопроводів на належному рівні. Також за ці кошти фінансуються усі необхідні роботи з обліку газу та всі напрями роботи зі споживачами. Крім того, «Житомиргаз» інвестує в реконструкцію і модернізацію газових мереж та встановлення лічильників газу для побутових споживачів. Частина коштів спрямовується на придбання технологічного газу, необхідного для транспортування блакитного палива до споживачів під відповідним тиском. Усі ці витрати контролюються НКРЕКП.
—Як мають сплачувати за доставку споживачі, які в попередній рік газом не користувалися?
— Для споживачів з нульовим споживанням, а також тих, хто користувався газом менше 9 місяців, у березні поточного року НКРЕКП запроваджено мінімальний платіж за доставку газу. Він розрахований, виходячи з діючих норм споживання газу, встановлених Міненерго, та залежить від наявних у споживача газових приладів. Наприклад, якщо такий споживач користується тільки газовою плитою, його замовлена потужність встановлена Регулятором на рівні 39 куб м на рік. Тобто, впродовж року він має сплатити доставку 39 куб. м газу. Для клієнтів, які користуються газовою плитою та колонкою, мінімальна замовлена потужність складає 126 куб. м газу. Тому навіть, якщо домогосподарство спожило менше 100 куб. м газу за газовий рік, потрібно буде сплатити за доставку 126 куб. м впродовж року. Хто використовує ще й газовий котел для опалення – має мінімальний платіж, виходячи з річної норми споживання газу у 314 м куб.
— Як можна самостійно розрахувати вартість доставки газу?
— Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності споживача на тариф. Кожен споживач може самостійно розрахувати вартість доставки газу. Для цього свій обсяг споживання енергоносія у минулому газовому році він має помножити на тариф на розподіл газу. На сьогодні для клієнтів АТ «Житомиргаз» діє тариф в розмірі 1,19 грн. за м куб. в місяць. Якщо поділити отриману суму на 12 рівних платежів – це і буде розмір щомісячної плати за доставку газу. Наприклад, якщо у попередній газовий рік ви спожили 120 кубічних метрів природного газу, то цього року щомісяця будете сплачувати вартість доставки 10 кубічних метрів. Якщо у поточному році ви використаєте газу менше, то в наступному році платитимете менше за його доставку. Таким чином, нова тарифна модель плати за розподіл газу містить прозорі умови розрахунків і стимули для споживачів економити та встановлювати енергоефективне обладнання.
— Розкажіть, що таке газорозподільні мережі?
— Перш ніж потрапити до споживача газ долає десятки кілометрів від газорозподільних станцій біля ГТС по газопроводах високого, середнього та низького тиску. АТ «Житомиргаз» здійснює транспортування газу від магістральних газопроводів до домівки кожного споживача. Тому часто газ долає сотні кілометрів від ГТС поки потрапляє до конкретного села або будинку.
Газопроводи в Україні належать багатьом власникам: державі, громадам, приватним компаніям. Але всі споживачі сплачують однакову плату за доставку кубометру газу, який доходить до них через газогони різних власників.
— А як здійснюється доставка газу до споживачів?
— Щоб газ надійно надходив до домівок споживачів, фахівці АТ «Житомиргаз» мають постійно підтримувати стабільний тиск у газових мережах. У магістральних трубопроводах природний газ перебуває під високим тиском. Перш ніж потрапити до споживача, він понижується – спочатку до середнього тиску, потім до низького. Газове обладнання споживачів працює із газом низького тиску.
Аби при транспортуванні газу не відбувалося втрат газу, працівники облгазу регулюють тиск газу в газогонах так, щоб він рухався до споживачів, проводять технічне обслуговування мереж та підтримують у робочому стані десятки тисяч одиниць обладнання, встановленого на розподільних газопроводах. Тиск у газових мережах змінюється залежно від сезону та обсягів споживання природного газу різними категоріями споживачів. Тому від точності гідравлічного розрахунку, який виконують фахівці облгазів, залежить, чи буде тиск газу на обладнанні кожного споживача достатнім для безперебійної роботи усіх газових приладів.
— Які строки сплати за доставку газу? Як отримати рахунок?
— Плата за доставку здійснюється щомісячно, рівними платежами - до 20 числа місяця, в якому надаються послуги. Наприклад, за грудень – до 20 грудня.
Рахунки для оплати послуг розподілу природного газу споживачі отримують поштою. Є також можливість завантажити та оплатити рахунок онлайн - в Особистому кабінеті на сайті 104.ua або у чат боті 7104ua у Viber, Телеграм та мобільному додатку 104Mobile.
Пресслужба АТ «Житомиргаз»
https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2020/gruden/09.12.2020/p29_09-12-20.pdf
Вы главное еще больше повышайте тарифы, чтобы еще больше людей перестало вам платить, а потом все весело заживем) К сожалению, в этой стране нет ни справедливых судов, ни справедливой прокуратуры, ни справедливого АМКУ и т.д. Все фикция.
Якщо за користування і транспортування газу є плата, то коли ви введете ціну ще й за його видобуток, перекачку, пересилку, перерерозподіл ...?
Ось тоді точно всі перейдуть на дрова, як це зробили в більшості сіл, а в містах будуть ставити буржуйки бо опалення з'їсть весь сімейний бюджет.
Цікаво що за транспортування деруть гроші навіть і з тих сімей, котрі за свої особисті кошти проклали труби по котрих подається газ в їх оселю.
Ось такий фірташський перфоманс.