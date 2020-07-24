У Житомирській області підприємства теплоенергетики заборгували за розподіл газу 12,5 млн грн

«На даний час, проблема розрахунків теплопостачальних та теплогенеруючих підприємств за спожитий ними природний газ для забезпечення потреб населення зайшла у глухий кут. Хоча підприємства ТКЕ і використовують спеціальні рахунки», - зазначив голова АГРУ.

«За десятки років застосування спецрахунків не існує жодного успішного кейсу вирішення проблем у сфері ЖКГ. Приклади підприємств ТКЕ, а також водоканалів демонструють, що спецрахунки гарантовано доводять такі підприємства до банкрутства, в той же час питання боргів повністю не вирішується», - зазначив голова АГРУ.