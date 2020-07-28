«Коронавирус - лохотрон!». В Житомире ковид-диссиденты устроили акцию под дверями мэрии. ВИДЕО

При возникновении пандемии коронавируса по всему миру начали появляться люди, заявляющие, что новой болезни COVID-19 не существует. Более того, они призывают не соблюдать карантин и самоизоляцию.
В Украине в целом и в Житомире частности также присутствуют, так называемые, ковид-диссиденты (по аналогии с ВИЧ-диссидентами). Это люди, которые отрицают существование COVID-19. При этом они активно отстаивают свою точку зрения, выходят на митинги, призывают нарушать установленные правила самоизоляции.
Так, сегодня группа парней из организации "Автономные националисты" устроили акцию протеста на Михайловской, напротив входа в Житомирский городской совет.
«Коронавирус это лохотрон и мы не стесняемся про это заявить
», - сказал на камеру участник акции Олег Пионтковский.
Житомирские Автономные националисты требуют от властей прекратить продление карантина: "Хватит пудрить людям головы!
".