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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 28 » 20:46:09

«Коронавирус - лохотрон!». В Житомире ковид-диссиденты устроили акцию под дверями мэрии. ВИДЕО

Сегодня, 20:55:04 418 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Коронавирус - лохотрон!». В Житомире ковид-диссиденты устроили акцию под дверями мэрии. ВИДЕО

 При возникновении пандемии коронавируса по всему миру начали появляться люди, заявляющие, что новой болезни COVID-19 не существует. Более того, они призывают не соблюдать карантин и самоизоляцию. 

В Украине в целом и в Житомире частности также присутствуют, так называемые, ковид-диссиденты (по аналогии с ВИЧ-диссидентами). Это люди, которые отрицают существование COVID-19. При этом они активно отстаивают свою точку зрения, выходят на митинги, призывают нарушать установленные правила самоизоляции.

Так, сегодня группа парней из организации "Автономные националисты" устроили акцию протеста на Михайловской, напротив входа в Житомирский городской совет. 

«Коронавирус это лохотрон и мы не стесняемся про это заявить», - сказал на камеру участник акции Олег Пионтковский. 

Житомирские Автономные националисты требуют от властей прекратить продление карантина: "Хватит пудрить людям головы!".


Тэги: Житомир, националисты, коронавирус
Комментариев: 7
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:03:49, Сегодня [Материал]
+2

А чого не біля інфекціонки акція? :)
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 21:26:41, Сегодня [Материал]
-1

Проблема состоит в том, что COVID-19 - реальная болезнь, но не опаснее гриппа. Однако её распиарили, а противоэпидемические мероприятия превратили в лохотрон.
lg2013
5 lg (lg2013)   • 22:00:06, Сегодня [Материал]
0

Чому ж тоді багато країн закривають кордони, витрачають величезні кошти на подолання хвороби? Грипи ж кожного року є, а паніки немає.
CPTN
3 AntiHype (CPTN)   • 21:41:53, Сегодня [Материал]
+2

Шапочки из фольги забыли надеть, клоуны б...ь.
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 21:58:24, Сегодня [Материал]
0

Отакої! Відомі житомирські герої-арійці виявилися мракобісами?
SlavaNibiru
6 Святослав (SlavaNibiru)   • 22:03:44, Сегодня [Материал]
0

Футболка гарна, з дизайном від російських націоналістів-панславістів кін. 00-вих ("Ярусскій").
lg2013
7 lg (lg2013)   • 22:09:53, Сегодня [Материал]
0

Виходить весь світ дурний, тільки в Житомирі є дуже розумні. На екскурсію б їх без відповідного одягу до інфекційної лікарні Житомира, Києва. Є багато "героїв", які тільки про себе думають. Але біля вас, дурні, є старші люди, яким може загрожувати небезпека.
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