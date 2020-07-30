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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 30 » 08:23:02

Роженицам вместо «пакета малыша» будут выдавать карту с 5000 грн

Сегодня, 08:45:02 675 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Роженицам вместо «пакета малыша» будут выдавать карту с 5000 грн

 В Кабмине анонсировали экспериментальный проект: вместо "пакета малыша" молодые родители смогут получить материальную помощь. Соответствующее решение было принято 29 июля во время заседания правительства.

Сумма разовой выплаты составит 5000 гривен. На сегодня стоимость одного "пакета малыша" равна 3800 гривен.
 

"Пакеты, которые еще остались в регионах будут розданы роженицам. Далее, фактически при рождении ребенка, будут выдаваться карточки с 5 тысячами гривен для закупки детских товаров вместо "пакета малыша", который по словам рожениц не всегда соответствовал потребностям и пожеланиям. Поэтому сейчас они смогут самостоятельно закупать товары на полную сумму, которую предусматривает бюджет", - отмечает премьер-министр Денис Шмыгаль.


Как получить деньги?


Процедура получения средств будет достаточно простой. Для молодых родителей в "Приватбанке" откроют счет со специальным режимом, а также вручат социальную карту. Стоит заметить, что средства родители новорожденных смогут использовать исключительно для потребностей ребенка.
 

"Родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц", - отмечает министр социальной политики Марина Лазебная.


К реализации проекту будут привлечены сети розничной торговли - это поможет отследить, или средства используют по назначению.
Тэги: родители, пакет малыша, компенсация
Комментариев: 10
Hoakina
1 Марина (Hoakina)   • 09:25:37, Сегодня [Материал]
-2

щось мало віриться, що на ці гроші можна купити тільки дитячі товари, як це практично виконати? можу помилятись, але... Чому у всьому світі, навіть у найбагатших країнах, саме бебі-бокси видають, а не грошима, а у нас так? хто це придумав? надіяться, що багато батьків просто заб'є і не буде ті гроші забирати? ясно
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 09:28:59, Сегодня [Материал]
+2

заборонити видачу готівки і підтверджувати транзакції тільки в магазинах відповідного спрямування (дитячі, одяг, іграшки).
Hoakina
4 Марина (Hoakina)   • 09:41:56, Сегодня [Материал]
-2

На 2. А скільки коштує це нововведення? чи не дешевше було видавати бебі-бокси, а не розробляти і випускати картки і ще це все контролювати. Я вже мовчу, що бюрократизму ніхто в нас не відміняв, тому не вірю, що карту буде просто отримати (карта житомирянина тому підтвердження). Ну що ж, здобули. Хочу послухати тих, хто розказував, що бебі-бокси погані, гроші державні (насправді міжнародного фонду) переводять, популізм і таке інше. Тепер нормально, bender123?
mammamia
5 mammamia (mammamia)   • 10:15:16, Сегодня [Материал]
+4

Давно тут не писала,спеціально зайшла,щоб вам відповісти. З того бебі- бокса більшість молодих мам не викоритстовують майже нічого. Особисто я взяла лише іграшки.,махровий рушник та памперси(та й ті не кращої якості). Одежа,шапочки були малі,ножиці.термометр-поганої якості,пелюшки кожна майбутня мама готує сама,та й потрібно їх набагато більше,все одно треба купляти. Матрасик в коробці для кроватки замалий,для коляски великий.а в коробці я дитину спати не клала))). В інтернеті повно об'яв про продаж навіть нерозпакованих бебі-боксів. Я майже все роздала. Бутилочки,соски,суміші,навіть памперси треба підбирити індивідуально,буває алергія,їх у бебі-бокс не покладеш. У мене дві вагітні подруги дуже зраділи цій новині.
Ивасик
10 Телесик (Ивасик)   • 12:17:24, Сегодня [Материал]
0

Все правильно расписали. Вообще, нужно просто дать выбор родителям: беби-бокс или деньги. И каждая пара сама решала бы, что ей лучше взять.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 09:30:34, Сегодня [Материал]
-1

не вижу проблем обналичить за 10% от суммы и потратить на бухло.
негры в САСШ вполне спокойно свои продуктовые карточки обналичивают, принцип тот-же
CPTN
6 AntiHype (CPTN)   • 10:30:21, Сегодня [Материал]
+3

Нет проблем продать содержимое бокса и на вырученные деньги купить бухла. Если стоит цель накидаться алкашкой, любые меры обречены на провал.

По факту - здравая идея, пусть люди сами решают на что им деньги тратить.
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 11:10:43, Сегодня [Материал]
0

там нечего продавать, из нормального только пробники.
бабло с карты обналичит любая фопка с нужным кведом и терминалом.

нужно давать скидки. Скажем купила мамашка пачку питания - половину оплатила из своих, половину списало с "детской карты".
CPTN
8 AntiHype (CPTN)   • 11:12:28, Сегодня [Материал]
0

Это все костыли и сложная механика.
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 11:14:29, Сегодня [Материал]
0

не спорю
но оно хоть как-то работает
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