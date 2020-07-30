Роженицам вместо «пакета малыша» будут выдавать карту с 5000 грн

"Пакеты, которые еще остались в регионах будут розданы роженицам. Далее, фактически при рождении ребенка, будут выдаваться карточки с 5 тысячами гривен для закупки детских товаров вместо "пакета малыша", который по словам рожениц не всегда соответствовал потребностям и пожеланиям. Поэтому сейчас они смогут самостоятельно закупать товары на полную сумму, которую предусматривает бюджет", - отмечает премьер-министр Денис Шмыгаль.