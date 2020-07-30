Роженицам вместо «пакета малыша» будут выдавать карту с 5000 грн

"Пакеты, которые еще остались в регионах будут розданы роженицам. Далее, фактически при рождении ребенка, будут выдаваться карточки с 5 тысячами гривен для закупки детских товаров вместо "пакета малыша", который по словам рожениц не всегда соответствовал потребностям и пожеланиям. Поэтому сейчас они смогут самостоятельно закупать товары на полную сумму, которую предусматривает бюджет", - отмечает премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц", - отмечает министр социальной политики Марина Лазебная.
негры в САСШ вполне спокойно свои продуктовые карточки обналичивают, принцип тот-же
По факту - здравая идея, пусть люди сами решают на что им деньги тратить.
бабло с карты обналичит любая фопка с нужным кведом и терминалом.
нужно давать скидки. Скажем купила мамашка пачку питания - половину оплатила из своих, половину списало с "детской карты".
но оно хоть как-то работает