Житомирским роженицам больше не выдают «Пакет малыша»: взамен предлагают 5000 грн

С 1 сентября в Житомире роженицы вместо "Пакета малыша" будут получать денежную компенсацию в размере 5000 гривен. Стоимость одного "Пакета малыша" была равна 3800 гривен.
Обратиться за компенсацией
можно будет в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка, информирует "Суспільне Житомир
".
"С 1 сентября стартует новый механизм монетизации помощи "Пакет малыша". Женщине, которая выписывается из роддома, дают справку о том, что она не получила там материальную помощь в виде "Пакета малыша". Далее семья обращается в Приватбанк для открытия текущего счета со специальным режимом доступа. Еще надо копию свидетельства о рождении ребенка. И мы назначаем помощь. Сейчас сумма монетизированной компенсации будет составлять 5000 гривен. Для того, чтобы получить указанную компенсацию, нужно обратиться со всем вышеупомянутым пакетом документов в социальные службы в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка. И использовать деньги также в течение 12 месяцев", - рассказала руководительница отдела социальной помощи областного департамента труда, социальной и семейной политики Людмила Василевская.
Ксения Зубрицкая, которая 31 августа выписалась с новорожденным ребенком из областного перинатального центра, говорит, что о "Пакете малыша" только слышала, но не видит проблемы в том, что его перестали выдавать, ведь до этого семьи справлялись и без такой помощи.
Бабушка пятерых внуков Алиса Петрова из Житомира имеет другое мнение.
"Да, я с этим столкнулась. У меня перед этим дочь меньшая родила, и ей выдали этот "Пакет малыша". Это была полезная помощь. И там было все необходимое, и это удобно: тебе все выдали и не нужно бегать по магазинам с сумками. А теперь, пока они дадут эти деньги, пока ты поедешь закупать - это неудобно. Мне лично это не нравится"
, - отметила житомирянка.