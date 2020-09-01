Житомирским роженицам больше не выдают «Пакет малыша»: взамен предлагают 5000 грн

"С 1 сентября стартует новый механизм монетизации помощи "Пакет малыша". Женщине, которая выписывается из роддома, дают справку о том, что она не получила там материальную помощь в виде "Пакета малыша". Далее семья обращается в Приватбанк для открытия текущего счета со специальным режимом доступа. Еще надо копию свидетельства о рождении ребенка. И мы назначаем помощь. Сейчас сумма монетизированной компенсации будет составлять 5000 гривен. Для того, чтобы получить указанную компенсацию, нужно обратиться со всем вышеупомянутым пакетом документов в социальные службы в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка. И использовать деньги также в течение 12 месяцев", - рассказала руководительница отдела социальной помощи областного департамента труда, социальной и семейной политики Людмила Василевская.