Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 30.09.2020    20:32:41
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 30 » 15:28:29

Депутаты вернули «пакет малыша» вместо денежной выплаты

Сегодня, 15:46:29 438 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Депутаты вернули «пакет малыша» вместо денежной выплаты

 Верховная Рада Украины приняла законопроект №3006а о возвращении "пакете малыша". Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата Украины.

"Целью законопроекта является обеспечение правового предписания о предоставлении единовременной натуральной помощи "пакет малыша". С этой целью предлагается внести изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми", - говорится в пояснительной записке.

Теперь родителям в течение 30-дневного срока с момента рождения ребенка будут предоставлять набор товаров первой необходимости бесплатно.

Напомним, закон №3006а появился в ВР после того, как проект "пакет малыша" был остановлен. Взамен молодым мамам Минсоцполитики начало выплачивать материальную помощь в размере 5000 грн.

За возврат "бэби-боксов" сразу выступил ряд нардепов. Также возродить проект Украину призвали и в ООН.
Тэги: пакет малыша, Рада, помощь
Комментариев: 3
Hoakina
1 Марина (Hoakina)   • 16:25:38, Сегодня [Материал]
+1

сюр просто... вже хороший бебі бокс? бо недавно був поганий...
CPTN
2 AntiHype (CPTN)   • 17:22:29, Сегодня [Материал]
+1

На закупках можно хорошие откаты получать.
RaID
3 Сергій (RaID)   • 18:03:42, Сегодня [Материал]
0

Тому що вони зробили таку неймовірно заплутану і не зручну процедуру отримання грошової компенсації, що всі батькі почали вимагати бейбібокс. а не бажання бігати між банком і всякими чиновниками з папірцями. Крім того, не у кожному місці країни були авторизовані магазини де їх можна було витрачати, тобто все робилось щоб це була чергова льгота яку фіг отримати, але батькі повстали і сказали не так швидко, давайте все назад. І доречі оптом держава може закупити дешевше склад боксу, ніж кожен з батьків окремо - теж профіт, а отже має бути більше наповнення.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus