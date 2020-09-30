Депутаты вернули «пакет малыша» вместо денежной выплаты

Верховная Рада Украины приняла законопроект №3006а о возвращении "пакете малыша". Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата Украины.
"Целью законопроекта является обеспечение правового предписания о предоставлении единовременной натуральной помощи "пакет малыша". С этой целью предлагается внести изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми"
, - говорится в пояснительной записке.
Теперь родителям в течение 30-дневного срока с момента рождения ребенка будут предоставлять набор товаров первой необходимости бесплатно.
Напомним, закон №3006а появился в ВР после того, как проект "пакет малыша" был остановлен. Взамен молодым мамам Минсоцполитики начало выплачивать материальную помощь в размере 5000 грн
.
За возврат "бэби-боксов" сразу выступил ряд нардепов. Также возродить проект Украину призвали и в ООН.