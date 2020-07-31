Год на должности. Глава ОГА Бунечко проводит в Житомире пресс-конференцию: прямая трансляция

Сегодня, 31 июля, председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко проводит отчетную пресс-конференцию, посвященную первой годовщине его пребывания на должности.
Пресс-конференции проходит в Житомире, в летней эстраде "Ракушка". Также в Facebook идет прямая трансляция мероприятия.
"Вскоре исполнится год, как я назначен председателем Житомирской областной государственной администрации! Был ли легким этот год? Нет, не легким. Я абсолютно искренне могу сказать, что в течение года в должности председателя облгосадминистрации делал все, чтобы сделать жизнь жителей Житомирщины более комфортной и безопасной. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал, вдохновлял, помогал, подсказывал, и критиковал"
, - написал Бунечко перед пресс-конференцией.
Напомним, Виталий Бунечко назначен на должность председателя Житомирской областной государственной администрации Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 8 августа 2019 №587/2019.
Прямая трансляция