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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Июль » 31 » 12:24:54

Год на должности. Глава ОГА Бунечко проводит в Житомире пресс-конференцию: прямая трансляция

Сегодня, 12:39:54 450 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Год на должности. Глава ОГА Бунечко проводит в Житомире пресс-конференцию: прямая трансляция

 Сегодня, 31 июля, председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко проводит отчетную пресс-конференцию, посвященную первой годовщине его пребывания на должности.

Пресс-конференции проходит в Житомире, в летней эстраде "Ракушка". Также в Facebook идет прямая трансляция мероприятия.

"Вскоре исполнится год, как я назначен председателем Житомирской областной государственной администрации! Был ли легким этот год? Нет, не легким. Я абсолютно искренне могу сказать, что в течение года в должности председателя облгосадминистрации делал все, чтобы сделать жизнь жителей Житомирщины более комфортной и безопасной. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал, вдохновлял, помогал, подсказывал, и критиковал", - написал Бунечко перед пресс-конференцией.

Напомним, Виталий Бунечко назначен на должность председателя Житомирской областной государственной администрации Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 8 августа 2019 №587/2019.

Прямая трансляция

Тэги: ОГА, отчет, Бунечко, пресс-конференция
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